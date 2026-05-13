Ružičasti sako i crne hlače: Martina Bienenfeld pokazala kako može izgledati profinjeno

Na predstavljanju 16. izdanja projekta 'Odredište: Zagreb', Martina Bienenfeld odabrala je izdanje koje spaja poslovnu odmjerenost, ženstvenost i trendovski detalj u boji sezone
U prostorijama Moneterre, Muzeja novca Hrvatske narodne banke, predstavljeno je 16. izdanje projekta 'Odredište: Zagreb', koji Turistička zajednica grada Zagreba provodi u suradnji s Gradskim uredom za obrazovanje, sport i mlade.
Projekt je usmjeren na učenike srednjih škola, s ciljem da mladi bolje upoznaju turističke, kulturne i prirodne vrijednosti Zagreba. Ove godine u njemu je sudjelovao 131 učenik i mentor iz šest zagrebačkih srednjih škola, a edukacija se provodi u suradnji s Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i WWF Adrijom.
Na predstavljanju je bila i Martina Bienenfeld, direktorica Turističke zajednice grada Zagreba, koja već godinama predvodi zagrebačku turističku promociju. TZGZ je 2022. objavio da je Bienenfeld imenovana direktoricom Turističke zajednice grada Zagreba na mandat od četiri godine.
Ružičasti sako kao detalj koji podiže poslovni look
Za ovu prigodu Martina Bienenfeld je odabrala kombinaciju koja dobro pokazuje kako poslovni stajling može ostati profesionalan, a pritom izbjeći dojam strogoće. Crne hlače ravnog kroja i top u nježnoj ružičastoj nijansi poslužili su kao jednostavna baza, dok je cijeli look zaokružila sakoom u gotovo identičnom ružičastom tonu.
Upravo je sako ključan komad kombinacije. Strukturiran kroj daje urednost i autoritet, no boja unosi svježinu i toplinu, što je posebno dobar izbor za dnevno poslovno događanje. Ružičasta u ovom slučaju ne djeluje pretjerano romantično, nego moderno i samouvjereno, osobito u kontrastu s crnim hlačama.
Donji dio kombinacije ostao je minimalistički: crne hlače izdužuju siluetu i daju stajlingu klasičnu poslovnu osnovu, dok jednostavne crne cipele dodatno smiruju cjelinu. Takav odabir dopušta da sako ostane glavni vizualni naglasak, bez suvišnih detalja.
Stajling je posebno efektan jer se oslanja na provjerenu formulu: neutralna baza plus jedan efektan komad. To je često najlakši način da poslovni look izgleda promišljeno, ali ne i pretjerano stilizirano.
Ovakva kombinacija dobra je inspiracija za sve koji žele osvježiti poslovnu garderobu bez velikog odmaka od klasike. Crne hlače, jednostavan top i sako u boji funkcioniraju u nizu prilika: od konferencija i predstavljanja projekata do poslovnih sastanaka i dnevnih događanja.
Upravo zato ovaj look Martine Bienenfeld pokazuje da poslovna elegancija ne mora biti svedena samo na tamna odijela i neutralne tonove; ponekad je jedan promišljen koloristički detalj dovoljan da cijela kombinacija izgleda svježije i suvremenije. Modnu kombinaciju kao stvorenu za proljeće upotpunila je mladenačkom frizurom i decentnim make upom.