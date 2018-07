Idealno je vrijeme za okretanje nove stranice, a to će najviše osjetiti Rakovi, Vage, Jarci i Ovnovi

Mlad Mjesec u Raku potamnjet će noćno nebo 13. srpnja 2018. u 4:48. Njegov će utjecaj biti najjači na Rakove, Vage, Jarce i Ovnove s početka treće dekade, to jest na rođene pet dana prije i poslije trinaestog srpnja, listopada, siječnja i travnja. Utjecat će, međutim, i na ostatak zodijaka

Ovaj se faza odvija u znaku Raka , koji simbolizira obitelj, majčinstvo i odnos s majkom, dom, osjećaj sigurnosti i pripadnosti. Pod tim utjecajem odličan je trenutak da zavirimo u sebe i zapitamo se što bismo na tim područjima željeli ostvariti, što je to što nas čini nezadovoljnima i koje bismo promjene voljeli ishoditi.

Osim navedenih područja, mogućnosti uključuju sve ostalo što nas dijeli od sreće i uspjeha, bio to ljubavni život, posao ili financije. Iako mnogi zaziru od promjena, one su tu kako bismo iz života otpustili sve što je loše za nas, a budući da će se i Sunce i Mjesec naći u opoziciji s Plutonom u Jarcu, to navodi na suočavanje sa strahovima i njihovo prevladavanje.