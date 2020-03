Hranu nikad ne bismo trebali bacati, a pogotovo ne u ovoj situaciji: Evo kako ćete sačuvati namirnice i pametnije ih iskoristiti

Globalna pandemija koronavirusa natjerala nas je na to da o nekim stvarima koje olako shvaćamo razmislimo ponovno, a jedna od tih stvari je i hrana

Pridržavajte se pravila 'first in, first out' (prvi unutra, prvi van)

Pravila first in, first out, ili skraćeno FIFO, pridržavaju se profesionalne kuhinje, a to bi značilo da starije namirnice spremate u prednji dio hladnjaka ili smočnice, a one novije stavljate iza njih.

Ovaj princip organizacije, u kojemu izbjegavate samo popunjavanja praznih mjesta u hladnjaku, primjenjiv je i koristan i u domaćinstvima. Svježe voće i povrće stavite na najdostupnije mjesto u hladnjaku, a pored njih mlijeko i mliječne proizvode, kojima najbrže istječe rok upotrebe.

Konzervirane namirnice, tjesteninu i drugu hranu koju držimo u smočnici organizirajte isto tako da su naprijed i u sredini posloženi oni proizvodi kojima prije istječe rok upotrebe.

Na ovaj način znat ćete uvijek što prvo treba trošiti pa će se na koncu baciti manje hrane.