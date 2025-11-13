Hit cipele u najpoželjnijoj nijansi sezone pun su pogodak i u ovako neočekivanoj kombinaciji

ELIZABETH OLSEN

E. K.

13.11.2025 u 20:53

Elizabeth Olsen Izvor: Profimedia / Autor: BKNYC / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
Elizabeth Olsen, zvijezda serije 'WandaVision', ukrala je show prilikom dolaska u emisiju 'Today Show' u New Yorku

Elizabeth Olsen, mlađa sestra blizanki Mary-Kate i Ashley Olsen, osnivačica kultnog brenda The Row, nije mogla proći nezapaženo prilikom gostovanja u poznatoj emisiji zahvaljujući svojoj chic modnoj kombinaciji.

Kao i uvijek, njezin modni izbor ni ovoga puta nije razočarao. Nasmijana i dobro raspoložena, Elizabeth je na najbolji način utjelovila retro vibru nekih prošlih vremena.

Hvaljena glumica odabrala je chic Fendijev kostim, sako i suknju, iz proljetne kolekcije 2016. godine, a dizajnirao ga je legendarni Karl Lagerfeld.

Chic look

Strukturirani kraljevski plavi sako s naglašenim ramenima, V-izrezom i istaknutim strukom bio je ukrašen nizom efektnih kopči s prednje strane i uz rubove. Ovaj upečatljiv komad savršeno je nadopunjen midi suknjom u malo svjetlijoj nijansi plave, a ona je elegantno padala ispod koljena.

Stajling talentirane glumice na najbolji je način donio stilski senzibilitet ranijih desetljeća, a look je zaokružila metalik slingback salonkama u hit nijansi, boji burgundca (Paris Texas), te malom Fendijevom smeđom torbom s ručkom i minimalističkim nakitom, što se dobro uklopilo.

Inače, Olsen se trenutačno nalazi na promotivnoj turi za svoj najnoviji film 'Eternity', u kojem glumi uz Calluma Turnera i Milesa Tellera. Njezin retro modni izbor savršeno odražava nostalgičnu eleganciju koja podsjeća na holivudske dive zlatnog doba, dokazujući da je klasični stil nešto što nikad ne izlazi iz mode.

