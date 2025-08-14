Haljina koja nikad ne izlazi iz mode stoji joj kao salivena

Glumica Margaret Qualley, zvijezda filma 'Supstanca', započela je promociju svog novog projekta, filma 'Honey Don't!' u režiji Ethana Coena, čija je glavna protagonistica
Na njujorškoj projekciji svog novog filmskog projekta u kinu Metrograph, Margaret Qualley zasjala je u izuzetno elegantnom modnom izdanju koje je privuklo brojne poglede.
Odabrala je klasičnu malu crnu haljinu sa tankim naramenicama, i sama potvrdivšo njezinu moć i status komada koji nikad ne izlazi iz mode.
Model male crna haljine za kakvog se odlučila Qualley savršeno je istaknuo njezinu figuru, dok istovremeno zrači jednostavnošću i sofisticiranošću.
Minimalistički kroj haljine pružio je dozu bezvremenske ženstvenosti, a crna boja dodatno naglasila efektnost i eleganciju cijelog izdanja.
Kombinaciju s potpisom Chanela, za koji nastupa u ulozi zaštitnog lica, upotpunila je crnim sandalama s tankim remenčićima i decentnim dijamantnim naušnicama, a kosu je nosila uredno zategnutu, istaknuvši vrat i ramena. Ovaj modni izbor pokazuje da mala crna haljina uvijek ostaje sinonim za profinjenost i nepogrešiv izbor u svakoj prilici.
Margaret Qualley u glavnoj ulozi
Projekcija u New Yorku nije bila značajna samo zbog modnog izričaja, već i zbog same prirode filma 'Honey Don't!', najnovijeg projekta proslavljenog redatelja Ethana Coena i scenaristice Tricie Cooke. Film je drugi dio njihove 'lesbian B-movie’' trilogije, nakon prošlogodišnjeg 'Drive-Away Dolls'.
U 'Honey Don't!', Margaret Qualley igra glavnu ulogu – privatnu detektivku Honey O’Donahue koja istražuje smrt žene u Bakersfieldu, Kalifornija. Kroz lik Honey, koju kritičari opisuju kao suptilnu, odlučnu i misterioznu, Qualley donosi dojmljivu kombinaciju snalažljivosti, inteligencije i senzualnosti, što je i sama istaknula u intervjuima: 'Honey je puno suptilnija i misterioznija od mene', priznala je.