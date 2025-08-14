Haljina koja nikad ne izlazi iz mode stoji joj kao salivena

Na njujorškoj projekciji svog novog filmskog projekta u kinu Metrograph, Margaret Qualley zasjala je u izuzetno elegantnom modnom izdanju koje je privuklo brojne poglede.

Odabrala je klasičnu malu crnu haljinu sa tankim naramenicama, i sama potvrdivšo njezinu moć i status komada koji nikad ne izlazi iz mode.

Model male crna haljine za kakvog se odlučila Qualley savršeno je istaknuo njezinu figuru, dok istovremeno zrači jednostavnošću i sofisticiranošću.