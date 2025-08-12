Ukrala je svu pozornost: Glamurozni top Emme Thompson samo su zasjenile ove cipele

Emma Thompson na 78. Locarno Film Festivalu u Švicarskoj pokazala je svoj prepoznatljiv, opušten, ali vrlo sofisticiran modni izričaj koji spaja eleganciju, udobnost i statement detalje

Na crvenom tepihu u Locarnu pojavila se u pomno odabranoj Brunello Cucinelli kombinaciji: nosila je šljokičasti, srebrni top bez rukava koji je plijenio pažnju efektnim svjetlucanjem i slobodnim, modernim krojem te bijele, lagano šire hlače koje su naglasile jednostavnost i ležernost cijelog outfita.

Uz to je odabrala usklađene ravne cipele u špic, koje su dodatno zaokružile dojam nenametljive glamuroznosti. Udobnost prije svega Thompson je poznata po tome da preferira odjeću u kojoj se osjeća ugodno, bez obzira na aktualne trendove, pritom uvijek zadržavajući visoku razinu osobnog stila, a i ovoga puta je dokazala da se može istovremeno biti udoban i stilski besprijekoran na crvenom tepihu.

Emma Thompson Izvor: Profimedia / Autor: /IPA / Sipa Press / Profimedia





Povod njezinog dolaska u Švicarsku bio je iznimno značajan: Thompson je bila počasna gošća festivala, gdje joj je dodijeljena prestižna Leopard Club Award, nagrada za životno djelo koja se smatra jednim od najvažnijih priznanja festivala. Tim priznanjem Locarno slavi glumce i stvaratelje čiji je rad trajno utjecao na svjetsku kinematografiju – u istu kategoriju svrstavaju se i prošli dobitnici poput Faye Dunaway, Hilary Swank ili Adriena Brodyja.

Thompson je tijekom boravka u Locarnu promovirala i svoj najnoviji film 'The Dead of Winter', triler redatelja Briana Kirka, u kojem tumači glavnu ulogu udovice ribarice koja u snijegom okovanoj Minnesoti pokušava spasiti otetu tinejdžericu. Uz glumački angažman, naglasila je da je bila i izvršna producentica, te je istaknula koliko joj znači rad sa svojom kćeri Gaia Wise, koja igra mlađu verziju njezinog lika, pa je festival za njih bio i osobno važan trenutak. Otvoren, emotivan govor Emme Thompson na dodjeli nagrade, koji je u potpunosti izrecitiran na talijanskom jeziku, dodatno je oduševio publiku i pokazao njezinu bliskost s europskom kulturom i jezikom.