Gwyneth Paltrow ponovno šokira: Nakon svijeće koja miriše na vaginu, lansira onu s mirisom orgazma

Oskarovka Gwyneth Paltrow ponovno je sve iznenadila, predstavivši svijeću koja navodno miriše na njezin orgazam. Glumica je vijest o lansiranju novog proizvoda s potpisom njezina brenda Goop najavila u emisiji 'The Tonight Show', a hoće li svijeća doživjeti jednaki uspjeh kao i njezina prethodnica, preostaje nam tek saznati

Sjećate se kada je Gwyneth Paltrow lansirala svijeću s mirisom njezine vagine? Dok su jedni potezom slavne glumice bili šokirani, drugi su to smatrali izvanrednim marketinškim potezom, obzirom da seks danas sve prodaje. Svijeća s mirisom iglice, citrusnog bergamota i cedra rasprodala se u svega nekoliko minuta, unatoč cijeni od 75 dolara, a kada smo pomislili da nas Paltrow više ne može iznenaditi, ona nas je uvjerila u suprotno.

Slavna glumica najavila je novu svijeću s potpisom svog brenda Goop, koja će navodno imati miris njezina orgazma. Ne, ne šalimo se. 47-godišnja oskarovka ponovno je sve iznenadila otkrivši svojim fanovima kako će njezina najnovija svijeća nositi naziv 'Ovo miriši poput mog orgazma' ('This Smells Like My Orgasm).