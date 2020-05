Budući da fotogtrafije svoje djece rijetko dijeli sa svojim obožavateljima, malo je reći da su svi ostali ugodno iznenađeni kada je holivudska glumica Gwyneth Paltrow odlučila povodom 16. rođendana kćeri na Instagramu objaviti njezine fotografije, a svi koji su je vidjeli u jednom se slažu - Apple neodoljivo nalikuje slavnoj mami

'Ti si svjetlo mog života, ti si čista sreža. Nevjerojatno si pametna i imaš najbolji, nevjerojatni smisao za humor. Presretna sam što sam ti upravo ja mama. Obožavam naše noćne razgovore kada mi kažeš sve što ti je na srcu. Radiš naporno kako bi postigla sve što želiš, a tvoja odgovornost je nevjerojatna. Toliko sam sretna što ti mogu biti mama i hvala ti što si me odabrala. Obožavam te do mjeseca i natrag milijun puta i žao mi je što rođendan slaviš pod ovim okolnostima, no, kao i sve s tobom, izvukla si najbolje iz svega.'

Osim kćeri Apple, s glazbenikom je Gwyneth Paltrow dobila i 14-godišnjeg sina Mosesa.