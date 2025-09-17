WOW EFEKT

Izdanje dostojno buduće kraljice: S ovom haljinom Kate Middleton nije mogla pogriješiti

N. Sa

17.09.2025 u 22:34

Princ William i Kate Middleton
Princ William i Kate Middleton Izvor: Profimedia / Autor: I-Images / Zuma Press / Profimedia
Bionic
Reading

Princeza od Walesa ponovno je pokazala zašto je miljenica modne scene - na raskošnoj državnoj večeri u Windsoru, priređenoj u čast posjeta Donalda i Melanije Trump, Kate Middleton oduševila je besprijekornim izgledom koji u sebi spaja glamur, tradiciju i osobni stil

Za ovu posebnu prigodu Kate Middleton odabrala je kreaciju britanske dizajnerice Phillipe Lepley - svilenu haljinu od crepe materijala ukrašenu ručno vezenim zlatnim čipkastim kaputom koji je u trenu osvijetlio svečanu dvoranu.

vezane vijesti

Plava lenta kraljevskog viktorijanskog reda i orden kraljevske obitelji dali su jasno do znanja da je domaćin događanja kraljevska obitelj, dok je prava modna točka na 'i' bila slavna tijara Lover’s Knot, nekoć omiljena princezi Diani.

Izvor: Profimedia / Autor: Neven Bučević/tportal

Ova kultna tijara, izrađena 1914. u radionici draguljara Garrarda, od bisera i dijamanata iz kraljevskih zbirki, poznata je po svojoj težini, ali i bezvremenskoj eleganciji. Danas, u Kateinom vlasništvu, ostavlja dojam modernog nasljeđa, istovremeno čuvajući uspomenu na Dianu i naglašavajući snagu suvremene princeze.

Kate je za frizuru odabrala ležerne valove, kojima je istaknula novu nijansu kose - trendovski bronde ton koji naglašava toplinu i mekoću njezina izgleda. Look je zaokružila visećim naušnicama, koje su pripadale pokojnoj kraljici Elizabeti, i decentnim make-upom koji je naglašavao njezin prirodan sjaj.

KAKVA RASKOŠ

Zavirite u dvorac Windsor: Sve je spremno za svečani banket za Donalda i Melaniju

Pogledaj galeriju

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
DETALJ KOJI JE PROMAKNUO

DETALJ KOJI JE PROMAKNUO

Simbolika ljubičastog šešira Melanije Trump: počast ili provokacija kraljevskoj obitelji?
LASKAV ODABIR

LASKAV ODABIR

Duge suknje iz Zare koje stvaraju efekt ravnog trbuha kao nijedne druge
UPEČATLJIV DODATAK

UPEČATLJIV DODATAK

Melania Trump 'sakrila' se pod šeširom, a svi opet samo govore o njezinom stajlingu

najpopularnije

Još vijesti