Izdanje dostojno buduće kraljice: S ovom haljinom Kate Middleton nije mogla pogriješiti

Princeza od Walesa ponovno je pokazala zašto je miljenica modne scene - na raskošnoj državnoj večeri u Windsoru, priređenoj u čast posjeta Donalda i Melanije Trump, Kate Middleton oduševila je besprijekornim izgledom koji u sebi spaja glamur, tradiciju i osobni stil

Za ovu posebnu prigodu Kate Middleton odabrala je kreaciju britanske dizajnerice Phillipe Lepley - svilenu haljinu od crepe materijala ukrašenu ručno vezenim zlatnim čipkastim kaputom koji je u trenu osvijetlio svečanu dvoranu.

Plava lenta kraljevskog viktorijanskog reda i orden kraljevske obitelji dali su jasno do znanja da je domaćin događanja kraljevska obitelj, dok je prava modna točka na 'i' bila slavna tijara Lover’s Knot, nekoć omiljena princezi Diani.

Izvor: Profimedia / Autor: Neven Bučević/tportal

Ova kultna tijara, izrađena 1914. u radionici draguljara Garrarda, od bisera i dijamanata iz kraljevskih zbirki, poznata je po svojoj težini, ali i bezvremenskoj eleganciji. Danas, u Kateinom vlasništvu, ostavlja dojam modernog nasljeđa, istovremeno čuvajući uspomenu na Dianu i naglašavajući snagu suvremene princeze.

Kate je za frizuru odabrala ležerne valove, kojima je istaknula novu nijansu kose - trendovski bronde ton koji naglašava toplinu i mekoću njezina izgleda. Look je zaokružila visećim naušnicama, koje su pripadale pokojnoj kraljici Elizabeti, i decentnim make-upom koji je naglašavao njezin prirodan sjaj.

KAKVA RASKOŠ Zavirite u dvorac Windsor: Sve je spremno za svečani banket za Donalda i Melaniju Pogledaj galeriju