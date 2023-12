Golden Gooseove tenisice i dalje se luđački prodaju, ali jednu stvar sigurno neće napraviti

No može li Golden Goose otići korak dalje i stvoriti nešto više od 'iznošenih' tenisica? One čine 90 prodaje brenda, a konfekcija, torbice, ostali stilovi obuće i dodaci preostalih 10 posto. Bude li model Super-Star zastario, tvrtka se može kladiti na druge proizvode iz asortimana, kao što su modeli za trčanje, tzv. tatine tenisice i visoki stilovi, ali oni su manje prepoznatljivi od 'zvjezdanih' tenisica. Inače, u kolovozu je New Balance tužio Golden Goose tvrdeći da je na 'tatinim' tenisicama, lansiranim 2020., korišten 'dizajn koji je zbunjujuće sličan' njihovim tenisicama 990 i da je Golden Goose 'serijski kopirant'. Iz tog brenda su pak u studenom odbili komentirati to te su podnijeli zahtjev za odbacivanjem slučaja.

U potrazi za novim hit proizvodom Golden Goose poseže za širokom konfekcijskom ponudom, a ona uključuje kombinaciju sportske odjeće, poput tajica i majica s kapuljačom, uz svečanije opcije, poput sakoa, vunenih kaputa i košulja. Cijene se kreću od 130 eura do više od tri tisuće eura. Obuća, osim tenisica, uključuje kaubojske čizme, loaferice i ravne sandale. Stilovi i cijene su u skladu sa suvremenim brendovima kao što su Sandro i The Kooples, ali nedostaje im istaknuta prepoznatljivost dizajna koja je tenisice Super-Star učinila bestselerom.

Prema riječima Gramston, konfekcijska odjeća je 'dobro prihvaćena' u Brownsu, ali u A Lineu se nije pokazala tako poželjnom kao druge robne marke koje butik ima u ponudi, kao što su Ami i Ba&sh. 'Nije to bilo tako pristupačno', kaže Berentsen. 'Ono što tako dobro funkcionira s Golden Gooseom je to što je ležeran i chic, a konfekcijska odjeća teško dopire do masa.'