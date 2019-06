Frizer Margot Robbie otkrio kako postići look u duhu 60-ih

Australska ljepotica i protagonistica novog Tarantinovog filma, Margot Robbie, zvijezda je novog, srpanjskog izdanja američkog izdanja magazina Vogue, a kako su nastala neka od njezinih nezaboravnih izdanja na crvenom tepihu, za modnu bibliju otkrio je njezin frizerski stilist Bryce Scarlett

'Uvijek želimo postići look koji će izgledati moderno i naginjati romantici, no nikad ne želimo biti previše doslovni i pritom se uvijek trudimo stvoriti dozu dramatičnosti', izjavljuje frizerski stilist Margot Robbie, Bryce Scarlett .

Svjež i suvremeni izgled, no ne pretjerano boemski nešto su čemu Margot Robbie i njezin beauty tim teže kada je riječ o kreiranju izgleda za na crvenom tepihu.

Uoči premijere Tarantinova filma 'Once Upon A time In Hollywood' na ovogodišnjem izdanju filmskog festivala u Cannesu, beauty tim holivudske ljepotice ponajviše se inspirirao 60- im godinama i tragično preminulom glumicom Sharon Tate koju Margot utjelovljuje u nadolazećem Tarantinovom filmu.

'Željeli smo stvoriti taj duh i lakoću', ističe Scarlett koji je prilikom kreiranja frizure Margot Robbie za dnevnu promociju filma gravitirao prema onoj Sharon Tate s pletenicama koje uokviruju lice.