Evo kako si pomoći s nesanicom i isprekidanim snom u srednjoj dobi

Promjene kroz različite životne dobi mogu biti poprilično radikalne. Primjerice, 16-godišnjak koji je nekoć bez ostajao budan do ponoći mogao bi postati 36-godišnjak koji postaje pospan do 22 sata. U 70. godini muškarac koji nikada nije imao problema sa snom mogao bi se probuditi u 4 ujutro, nesposoban ponovno zaspati.

Omjer mogućnosti svakodnevnog spavanja u preporučenim količinama te povišenih potreba za snom posebno je teško zadovoljiti u srednjim godinama. Osobe između 40 i 50 godina trebale bi spavati minimalno sedam sati, no san je nerijetko u drugom planu uz brojne obiteljske i poslovne obaveze.

Posljedice nedostatka sna mnogima su dobro znane - javljaju se razdražljivost, nedostatak fokusa i koncentracije, osjećaj iscrpljenosti i pada energije, a u slučajevima kronične neispavanosti dolazi do pada imunološkog sustava te potencijalnih ozbiljnih problema sa zdravljem.

'Neki ljudi vjeruju da se možemo naviknuti na nedovoljno sna, no to je mit. Što manje spavamo, to se više nakuplja nedostatak, što znači da se samo više umaramo i kasnije trebamo više odmora. San se može vratiti samo snom. Nema zamjena ni prečaca', rekla je dr. Indira Gurubhagavatula, specijalistica za spavanje u Penn Medicine za New York Times.

Donosimo pregled nekih od najčešćih uzroka lošeg sna u srednjim godinama te savjete stručnjaka što učiniti kako biste s njima uspješno izašli na kraj.

Početak perimenopauze

Kako žene prolaze kroz menopauzu i perimenopauzu, neugodni valunzi mogu prekinuti san. Neke će žene tijekom tog vremena razviti depresiju i tjeskobu, što također može pridonijeti lošem snu.