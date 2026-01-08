Evo kako održati kožu lijepom i njegovanom tijekom zime

Vodič za savršenu zimsku njegu tijela je pred vama kako biste i ove zime postigli wow efekt svojim njegovanim i blistavim izgledom.

Baš kao što zimi oblačimo toplu odjeću kako bi se ugrijali, tako i naša koža treba 'deblji', zaštitni sloj njege kako bi zadržala vlagu, ostala elastična i manje reaktivna.

Tko treba hidratizirana stopala kada su skrivena u čarapama i čizmama, a zašto uopće njegovati posebno npr. kožu na laktovima ili koljenima kada neće vidjeti sunčevu svjetlost do proljeća?

No kad se sezona zabava ne približi i zahukta tad žurimo na brzinu 'srediti što se srediti' kako bismo zablistali u nadolazećem razdoblju partyja u posljednjem mjesecu godine.

Evo popisa ključnih koraka u njezi tijekom zime:

Losioni za tijelo

Tijekom zime nikako ne smijemo zaboraviti na njegu tijela kojem je potrebna dodatna hidratizacija. Lagani losion ili bogatiji maslac za tijelo treba nanositi svaki dan, po mogućnosti odmah nakon tuširanja, kako bi se zadržala vlagu u koži. Ovo je vrlo važan korak budući da je koža u hladnijim mjesecima sklonija isušivanju.

Njega stopala

U ovim hladnim mjesecima, ne smijemo zaboraviti na naša stopala. Održavajte ih mekima i nahranjenima uz pomoć krema za njegu stopala uz redovito skidanje zadebljene kože kako ne biste proljeće zažalili.

Suho četkanje

Suho četkanje tijela mekanom četkom od stopala prema gore, iznimno je korisno kako bi se potaknula cirkulacija, limfa i uklonile mrtve stanice kože. U kombinaciji s redovitim pilingom (pilinzi s granulama ili s AHA kiselinama) to je ključni korak protiv 'krokodilske' kože na nogama i sitnih nepravilnosti poput KP‑a (grubih, sitnih prištića po rukama i bedrima). Nabavite posebne četke sa super mekim dlakama baš za kožu. Ovo je sjajna metoda jer uklanja mrtve stanice kože i priprema kožu za losione i kreme, pomažući im da učine vašu kožu mekom i glatkom.

Ulja, serumi...

Mnogi su oduševljeni efektom koji na njihovoj koži čine ulja i serumi za tijelo jer se dublje upijaju i daju dugotrajniji osjećaj mekoće. Nanose se nakon pilinga, a zatim po želji 'zaključaju' dodatnim losionom ili sprejem za tijelo. Birajte formule s ceramidima, skvalanom, uljem pasjeg trna, jojobom ili vitaminom E, koje obnavljaju kožnu barijeru i smanjuju zimsko zatezanje kože.

Zimski glow

Kako bi vaša koža zablistala postoje i određeni proizvodi koji to učinkovito postižu poput gelova i ulja sa zlatnim ili bisernim česticama koje daju diskretan sjaj na nogama, rukama i dekolteu - idealno za nadolazeće blagdanske dane. Nadalje, tu su i mirisna ulja za tijelo koja istodobno njeguju i pojačavaju parfem, lagani sprejevi za samotamnjenje koji dodaju malo topline tenu i ublažavaju 'zimski ten', posebno na dekolteu i ramenima.

Jačanje zaštitne barijere

Zimi lojne žlijezde rade sporije, pa koža prirodno proizvodi manje zaštitnih lipida. Kad je lipidni sloj tanji, barijera je slabija i voda još lakše odlazi, a iritansi lakše prodiru. Kombinacija hranjivih biljnih ulja i antioksidansa pruža i trenutni sjaj i dugoročnu obnovu barijere te je sjajna ideja za korištenje tijekom zime kako bi koža bila blistava i njegovana.