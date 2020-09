Evo kako odabrati najbolje tenisice za vježbanje

Vodeći svjetski lifestyle i fitness brend Reebok ima sjajno rješenje u najnovijim tenisicama u kojima možete prakticirati različite vrste treninga, a u izvrsnost Nano X modela uvjerili su se i brojni domaći treneri i poznati rekreativci

Reebok, naime, ove godine obilježava desetu godišnjicu popularne Nano serije i tom je prilikom lansirao Nano X, najfleksibilniju tenisicu do sada. Nano X je ultimativna tenisica za vježbanje svih vrsta sportova koju će hrvatski rekreativci obožavati. Nove Reebok Nano X tenisice suvremenog dizajna dolaze u različitim bojama te su prigodne za sve razine treninga i osobne stilske izričaje. Uz poboljšanu tehnologiju, stabilnost i udobnost koju pruža pjena visoke gustoće, Nano X podržava različite pokrete za sve one koji žele dostići svoj puni potencijal tijekom treninga. Osim nadograđene tehnologije koja se sastoji od laganog materijala za još veću prozračnost, poboljšana je i udobnost tenisice. Nano X je stabilan te pruža siguran osjećaj zglobovima tijekom kretanja. Ovisno o aktivnosti kojom se bavite tenisice za određenu aktivnost moraju biti specifične, kažu iskusni treneri. Tako primjerice potplati tenisica za trčanje moraju moći ublažiti udarce stopala o podlogu, nešto su više na peti, a šire oko prstiju. One za hodanje zahtijevaju fleksibilan potplat, ona za treninge na otvorenom moraju biti stabilne, a one za trening u zatvorenom moraju vrlo dobro prianjati uz podlogu. A kad većinu tih karakteristika imate u jednoj tenisici, onda znate da možete sve. Baš takve, svestrane, su upravo Reebok Nano X tenisice.