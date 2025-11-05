Dnevni horoskop za 5. studenog 2025. – što vam zvijezde danas donose

Sjajno je vrijeme za Bikove i za traženje obećane povišice ili premještaja na odgovorniju poziciju. Krizi koju je njihova veza u zadnje vrijeme proživljavala nazire se kraj. Pronaći će zajednički jezik s voljenim i okrenuti se prema budućnosti.
-
Ovan
Nećete dobro podnositi kritike upućene na račun vašeg rada. Odbacivat ćete sve dobronamjerne savjete, iako bi vam pomoć ustvari dobro došla. Tvrdoglavost nije osobina koja će vas daleko odvesti pa poslušajte tuđe mišljenje i priznajte da vam je ponekad potrebna pomoć.
-
Bik
Sjajno je vrijeme za traženje obećane povišice ili premještaja na odgovorniju poziciju. Krizi koju je vaša veza u zadnje vrijeme proživljavala nazire se kraj. Pronaći ćete zajednički jezik s voljenim i okrenuti se prema budućnosti.
-
Blizanci
Neki će suradnici prema vama biti bezobrazni bez posebnog razloga. Neće vam biti jasno zbog čega se tako ponašaju, no uzrok bi mogao ležati u zavisti pa im nemojte pridavati na važnosti. Financijski problemi mogli bi se nepovoljno odraziti na sklad vaše ljubavne veze i odnos s partnerom.
-
Rak
Nemojte pridavati previše pažnje blagim simptomima koji vas muče, jer ćete već poslijepodnevnim satima osjetiti znatno poboljšanje. Nemojte se neprimjereno petljati u tuđe živote, jer ni vi ne volite kad netko uzurpira vašu intimu.
-
Lav
Doći ćete u napast ukrasti nečiju ideju i predstaviti je kao svoju. Iako će vam se to činiti primamljivim, shvatit ćete da to ipak nije način na koji želite graditi karijeru. Nećete biti raspoloženi za druženje. Povlačit ćete se u osamu i biti skloni tužnim mislima.
-
Djevica
Prema partneru ćete se ponašati kao da je vaše vlasništvo. Burno ćete reagirati ako poželi izaći bez vas, no promislite je li vaša ljubomora odraz nesigurnosti. Očekujte povoljne pomake na polju financija. Primit ćete zaostali honorar ili povrat duga, a nekima se smiješi povišica.
-
Vaga
Borba s papirologijom i administrativnim zadacima oduzet će vam većinu vremena. To će vas toliko iscrpiti da ćete jedva dočekati završetak radnog dana. Umor i izloženost stresu ugrozit će vam zdravlje pa se nastojte više odmarati i piti vitamine.
-
Škorpion
Postavite jasniju granicu između poslovnog i privatnog života i nemojte dozvoliti da vam ljubavni problemi utječu na rezultate. Savjetuje vam se puno odmora i sna. Nemojte piti previše kofeina.
-
Strijelac
Šef će od vas očekivati maksimalan angažman, što će vam stvarati stres. U takvim uvjetima češće će vam se potkradati pogreške i krive procjene. Mnogi će posezati za hranom i pićem kako bi se oraspoložili, no njihov učinak bit će kratak. Radije se zaputite u šetnju.
-
Jarac
Ljubavni život donosi vam uzbudljiva zbivanja. Nedavno započet odnos polako se počinje razvijati u nešto ozbiljnije, dok će parovi uživati u probuđenim strastima. Porast ugleda i popularnosti donosi vam priliku za promaknuće ili prelazak na novi posao.
-
Vodenjak
Samci će biti vedri, komunikativni i druželjubivi pa će s lakoćom sklapati nova poznanstva. Privlačit će vas zabavni i otvoreni pojedinci s kojima ćete moći razgovarati o mnogim temama koje vas zanimaju, poput glazbe, filma ili politike. Smiješi vam se ponuda za dodatni posao.
-
Ribe
Ljubavni život stavit ćete u drugi plan zbog poslovnih obaveza, zbog čega bi se partner mogao osjetiti zapostavljenim. Pokažite mu nekom gestom koliko vam znači. Izvrstan je trenutak za početak dijete i uvođenje zdravijeg načina života. Brzo ćete vidjeti pozitivne promjene.
Rakovi ne bi trebali pridavati previše pažnje blagim simptomima koji ih muče, jer će već poslijepodnevnim satima osjetiti znatno poboljšanje. Ne treba se neprimjereno petljati u tuđe živote, jer ni oni ne volite kad netko uzurpira njihovu intimu.
Detaljan dnevni horoskop za sve znakove možete pročitati OVDJE.