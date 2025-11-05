Dnevni horoskop za 5. studenog 2025. – što vam zvijezde danas donose

Lav

Doći ćete u napast ukrasti nečiju ideju i predstaviti je kao svoju. Iako će vam se to činiti primamljivim, shvatit ćete da to ipak nije način na koji želite graditi karijeru. Nećete biti raspoloženi za druženje. Povlačit ćete se u osamu i biti skloni tužnim mislima.