Dnevni horoskop za 26. rujna 2025. – što vam zvijezde danas donose

Ovan
U ljubavi biste mogli doživjeti neočekivano priznanje koje vas ugodno iznenađuje. Slobodnima se otvara prilika za zanimljiv susret u društvu. Na poslu ćete pokazati iznimnu snalažljivost u rješavanju problema. Netko će vas pohvaliti za brzu reakciju. U zdravlju je važno usmjeriti energiju. Isprobajte tehniku koncentracije koja smiruje um.
Bik
Ljubavni život donosi lagane napetosti jer ste osjetljiviji na partnerove riječi. Ako izbjegnete tvrdoglavost, moguć je lijep obrat. U poslu se traži da donesete jasnu odluku. Vaše strpljenje sada dolazi do izražaja. U zdravlju izbjegavajte pretjerivanja. Male promjene u ritmu dana vraćaju vam ravnotežu.
Blizanci
U ljubavi donosite vedrinu, no netko bi mogao tražiti više vaše prisutnosti. Iskren razgovor briše nesporazume. Na poslu je naglašen timski rad. Dobivate priliku pokazati kako spajate ljude i ideje. Zdravlje vam je osjetljivo na psihičke pritiske. Odmorite se od interneta i previše informacija.
Rak
Ljubav vam donosi toplinu doma i male radosti koje dijelite s partnerom. Slobodnima srce zatreperi u kontaktu s osobom poznatom iz prošlosti. Na poslu ste usmjereni na dugoročne projekte. Dan je pogodan za planiranje financija. U zdravlju trebate više kretanja na svježem zraku. Kratka šetnja vraća vitalnost.
Lav
U ljubavi osjećate potrebu za nježnošću umjesto za dramom. Partner će biti ugodno iznenađen vašim pristupom. U poslu se otvara šansa da pokažete svoje organizacijske sposobnosti. Ljudi traže vaše vodstvo. U zdravlju pazite na krvožilni sustav. Korisno je uvesti malo više tekućine i laganu prehranu.
Djevica
Ljubavni odnosi su mirni, ali biste mogli poželjeti više romantike. Partnerov mali znak pažnje uljepšat će vam dan. U poslu važnu ulogu ima detaljnost. Sada vidite ono što drugima promiče. U zdravlju obratite pažnju na probavu. Lagani obroci daju vam dobar osjećaj.
Vaga
U ljubavi ste raspoloženi za koketiranje i razgovore prepune šarma. Netko nov vas može osvojiti osmijehom. Na poslu se otvara zanimljiv prijedlog suradnje. Vaša diplomacija pokazuje najbolju stranu. U zdravlju vam koristi fizička aktivnost koja uključuje glazbu ili ritam. Ples ili kratki trening brzo podižu raspoloženje.
Škorpion
Ljubavi pristupate ozbiljno i intuitivno osjećate partnerove potrebe. Veza se produbljuje kroz iskrene razgovore. U poslu dolazi naglasak na istraživanja i analize. Ako uđete detaljno, otkrit ćete vrijedne informacije. U zdravlju se preporučuje detoksikacija organizma. Biljni čajevi ili odmor od zaslađenih pića pomoći će vam.
Strijelac
U ljubavi ste otvoreni i spremni na zajedničke avanture. Partner može predložiti putovanje ili izlazak. U poslu se odlikujete entuzijazmom. Dan je savršen za prezentacije i uvjeravanje drugih. U zdravlju pazite na nagle pokrete. Tijelo traži zagrijavanje prije svake aktivnosti.
Jarac
U ljubavi iskazujete stabilnost, no partner očekuje malo više fleksibilnosti. Ako popustite, dobit ćete mir i razumijevanje. U poslu ste fokusirani na dugoročnu strategiju. Razmišljanja vam postaju jasnija i donose korist. U zdravlju trebate više sna. Raspored dana odlučuje o vašoj energiji.
Vodenjak
Ljubav donosi trenutke spontanosti i zabave. Netko vas može osvojiti originalnim pristupom. U poslu se pojavljuje prilika za novu ideju koja razbija rutinu. Ako podijelite svoje vizije, dobijate podršku kolega. U zdravlju se savjetuje disanje na svježem zraku. Čist prostor i lagane vježbe vraćaju bistrinu misli.
Ribe
Ljubavni život obasjan je empatijom i nježnim riječima. Partner će pokazati da cijeni vašu osjetljivost. U poslu koristi intuicija koja vas vodi kroz odluke. Vrijeme je da pratite unutarnji glas. U zdravlju se trebate odmoriti od prevelike gužve. Povlačenje u mirno okruženje vraća unutarnju ravnotežu.
