ASTRO PROGNOZA

Dnevni horoskop za 26. rujna 2025. – što vam zvijezde danas donose

P. H.

26.09.2025 u 00:00

tportal
Izvor: Freepik / Autor: Freepik
Bionic
Reading

Strijelci su u ljubavi otvoreni i spremni na zajedničke avanture. Partner može predložiti putovanje ili izlazak. U poslu se odlikuju entuzijazmom. Dan je savršen za prezentacije i uvjeravanje drugih. U zdravlju treba paziti na nagle pokrete. Tijelo traži zagrijavanje prije svake aktivnosti.

Pogledaj detaljni horoskop

Ljubavni život Ribama je obasjan empatijom i nježnim riječima. Partner će pokazati da cijeni njihovu osjetljivost. U poslu koristi intuicija koja ih vodi kroz odluke. Vrijeme je da prate unutarnji glas. U zdravlju se trebaju odmoriti od prevelike gužve.

Detaljan dnevni horoskop za sve znakove možete pročitati OVDJE.

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
CHRISSY TEIGEN

CHRISSY TEIGEN

Ove čizme ponovno ćemo viđati posvuda, a slavna brineta zna kako ih nositi
SVESTRAN MODEL

SVESTRAN MODEL

Zara ima savršenu haljinu za prijelazno razdoblje. Zbog nje i traperice ostaju na dnu ormaru
PRIRODNO RJEŠENJE

PRIRODNO RJEŠENJE

Ove prelijepe sobne biljke efikasno smanjuju vlagu i plijesan u domu

najpopularnije

Još vijesti