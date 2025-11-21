ASTRO PROGNOZA

Dnevni horoskop za 21. studenog 2025. – što vam zvijezde danas donose

21.11.2025 u 00:00

Dnevni horoskop
Bikovima se fokus prebacuje na dublja, intimna pitanja i zajedničke financije, gdje su mogući neočekivani preokreti. Neočekivani uvid ili informacija mogli bi promijeniti pogled Blizanaca na poslovni projekt.

Lavovi ulaze u izrazito kreativno i romantično razdoblje u kojem njihova strast dolazi do punog izražaja. Vage mogu očekivati neočekivane vijesti ili susrete koji bi im mogli potresti svakodnevicu na pozitivan način. Strijelci danas zrače karizmom i privlače pozornost, a želja za samoizražavanjem je na vrhuncu...

Detaljan dnevni horoskop za sve znakove možete pročitati OVDJE.

