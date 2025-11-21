Dnevni horoskop za 21. studenog 2025. – što vam zvijezde danas donose

Jarac

Započinje razdoblje introspekcije i duhovnog punjenja prije nego što Sunce uđe u vaš znak. Intuicija vam je izoštrena i može vam otkriti rješenja za probleme koji vas dugo muče. Neočekivani romantični ili kreativni poriv mogao bi vas iznenaditi, potičući vas da istražite svoju nježniju stranu. Posvetite vrijeme odmoru i aktivnostima koje vam pomažu da se oslobodite stresa i pripremite za novi ciklus.