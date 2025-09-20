ASTRO PROGNOZA

Dnevni horoskop za 20. rujna 2025. – što vam zvijezde danas donose

P. H.

20.09.2025 u 00:00

Izvor: Freepik / Autor: Freepik
Nježna diplomacija vraća Vagama sklad, a iskren, smiren razgovor briše staru napetost kao gumica. U poslu pobjeđuje taktika suradnje, uz dodatne oči na sitnim uvjetima koji danas mogu zapeti. Par pametnih pauza i malo pokreta drži misli laganima i fokusiranim.

Strijelci bi trebali zadržati lakoću i humor, ali i potvrditi stav djelima – kratko, jasno i vidljivo. Dan voli mjerljive korake i činjeničnu preciznost; inspiracija je početak, no završnica pripada faktima. Minimalizam u rasporedu i nekoliko razgibavajućih minuta podižu energiju.

