Dnevni horoskop za 20. listopada 2025. – što vam zvijezde danas donose

Ovan

Ponedjeljak donosi energiju koja vas vraća u radni ritam brže nego kolege. Na poslu preuzimate inicijativu u projektu koji čeka rješenje već tjednima. Partner vam zamjera što ste previše fokusirani na posao i zanemarujete odnos. Flert s kolegom postaje očigledniji nego što ste namjeravali. Popodne dobivate povratnu informaciju koja potvrđuje da ste na pravom putu.