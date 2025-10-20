ASTRO PROGNOZA

Dnevni horoskop za 20. listopada 2025. – što vam zvijezde danas donose

P. H.

20.10.2025 u 00:00

Dnevni horoskop Izvor: Profimedia / Autor: Sarayut Thaneerat / Panthermedia / Profimedia
Partner Ovnovima zamjera što su previše fokusirani na posao i zanemaruju odnos. Ljubavni interes Blizanaca šalje dvosmislenu poruku koju ne znaju kako protumačiti.

Slobodni Rakovi razmišljaju o osobi iz prošlosti koja se vraća u misli. Šef ili nadređena osoba primjećuje njihov rad i javno ih hvali pa Lavovi uživaju u trenutku. Emocionalna iscrpljenost s posla utječe na ljubavni odnos Riba, partner primjećuje njihovu odsutnost...

Detaljan dnevni horoskop za sve znakove možete pročitati OVDJE.

Pogledaj detaljni horoskop

