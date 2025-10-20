Dnevni horoskop za 20. listopada 2025. – što vam zvijezde danas donose

Partner Ovnovima zamjera što su previše fokusirani na posao i zanemaruju odnos. Ljubavni interes Blizanaca šalje dvosmislenu poruku koju ne znaju kako protumačiti.
-
Ovan
Ponedjeljak donosi energiju koja vas vraća u radni ritam brže nego kolege. Na poslu preuzimate inicijativu u projektu koji čeka rješenje već tjednima. Partner vam zamjera što ste previše fokusirani na posao i zanemarujete odnos. Flert s kolegom postaje očigledniji nego što ste namjeravali. Popodne dobivate povratnu informaciju koja potvrđuje da ste na pravom putu.
-
Bik
Financijski razgovor koji vodite na poslu donosi povoljniji ishod nego što ste očekivali. Osoba koja vam duguje novac konačno spominje vraćanje. U ljubavi, partner traži više spontanosti i manje rutine. Slobodni Bikovi primjećuju zanimljivu osobu u svakodnevnom okruženju. Večer provodite planirajući budžet ili troškove za sljedeći mjesec.
-
Blizanci
Sastanak na poslu zahtijeva vašu komunikacijsku vještinu – uspješno balansirate između dviju strana. Ljubavni interes šalje dvosmislenu poruku koju ne znate kako protumačiti. Kolega na poslu dijeli trač koji mijenja vašu percepciju situacije. Poslijepodne prolazi u telefonskim pozivima koji su duži nego što ste planirali. Mentalna stimulacija je na vrhuncu.
-
Rak
Emocionalni razgovor s partnerom koji ste odgađali konačno se događa – ishod je bolji nego što ste strahovali. Na poslu osjećate nedostatak priznanja za trud koji ulažete. Kolega traži vašu podršku u teškoj situaciji. Slobodni Rakovi razmišljaju o osobi iz prošlosti koja se vraća u misli. Intuicija vam govori da pripazite na čije riječi vjerujete.
-
Lav
Šef ili nadređena osoba primjećuje vaš rad i javno vas hvali – uživate u trenutku. Ljubavna situacija dobiva novu dimenziju jer partner pokazuje ljubomoru na vašu popularnost. Kolega predlaže zajedničku večeru koja bi mogla prerasti u nešto više. Na poslu dobivate zadatak koji nosi veću odgovornost. Financijski dobitak dolazi kroz bonus ili nagradu.
-
Djevica
Greška u dokumentu ili izvještaju koju otkrivate prije nego itko drugi spašava situaciju. Partner cijeni vašu pažnju prema detaljima. Na poslu organizirate sastanak koji teče točno prema planu. Slobodne Djevice upoznaju osobu kroz profesionalno okruženje koja pokazuje dublji interes. Zdravlje zahtijeva pažnju – ne zanemarujte signale tijela.
-
Vaga
Sukob između dva prijatelja ili kolege stavlja vas u poziciju posrednika – ne želite birati stranu. Partner traži jasniju opredijeljenost u vezi, a vi još uvijek dvojite. Na poslu dobivate ponudu za suradnju koja zahtijeva brzu odluku. Slobodne Vage balansiraju između dvije osobe koje pokazuju interes. Večer provodite analizirajući opcije.
-
Škorpion
Tajni projekt na poslu dobiva zeleno svjetlo – konačno možete podijeliti informacije. U ljubavi, strast koja je zamrla prošli tjedan vraća se jača nego prije. Partner otkriva nešto o sebi što niste znali. Slobodni Škorpioni osjećaju jaku privlačnost prema osobi koja ima složenu prošlost. Moć koju danas imate koristite mudro.
-
Strijelac
Poziv za putovanje ili poslovni sastanak u drugom gradu donosi uzbuđenje. Partner se ne slaže s vašim planovima i to stvara napetost. Na poslu dobivate slobodu da radite po svom nahođenju. Slobodni Strijelci upoznaju stranca koji nudi osvježavajući pogled na stvari. Ne obećavajte ono što niste sigurni da možete ispuniti.
-
Jarac
Radni projekt koji ste vodili mjesecima konačno pokazuje rezultate. Nadređeni priznaje vaš trud kroz konkretnu nagradu ili napredovanje. U ljubavi, partner traži više vremena zajedno – pokušajte napraviti balans. Slobodni Jarci privlače osobu koja cijeni njihovu ambiciju. Financije su stabilnije nego prošlog mjeseca.
-
Vodenjak
Ideja koju prezentirate na poslu izaziva različite reakcije – neki je vole, drugi ne razumiju. Partner podržava vašu originalnost čak i kada to znači nekonvencionalne odluke. Slobodni Vodenjaci upoznaju osobu kroz društvenu mrežu ili online platformu. Kolega traži vašu pomoć oko tehnološkog problema. Večer provodite istražujući novu temu koja vas zanima.
-
Ribe
Emocionalna iscrpljenost s posla utječe na ljubavni odnos – partner primjećuje vašu odsutnost. Na poslu radite kreativni zadatak koji vas ispunjava više nego rutinske obveze. Slobodne Ribe sanjarе o idealnoj vezi umjesto da primjete osobu koja pokazuje stvaran interes. Prijatelj dijeli problem koji vas emotivno opterećuje. Potrebna vam je granica između tuđih i vlastitih osjećaja.
