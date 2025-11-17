Dnevni horoskop za 17. studenog 2025. – što vam zvijezde danas donose

Škorpion

Intenzitet u svim područjima života dolazi do izražaja. Strast, senzualnost i energija su visoki, ali isto tako i sklonost sporovima. Podrška od oca ili mentora mogla bi vas obradovati. U ljubavi, vaša magnetska energija je na vrhuncu – samo pazite da intenzitet ne prijeđe u posesivnost. Dopustite partneru da vas voli iz slobode.​

