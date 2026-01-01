ASTRO PROGNOZA

Dnevni horoskop za 2. siječnja 2026. – što vam zvijezde danas donose

P. H.

02.01.2026 u 00:00

tportal
Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Freepik
Bionic
Reading

Flert koji su Blizanci započeli prije nekoliko dana sada prerasta u ozbiljnu kemiju s osobom koja im je sve bliža. Strastveni trenutak s partnerom osvježava ljubavni život Lavova i podsjeća na prve dane veze pune uzbuđenja.

Pogledaj detaljni horoskop

Timski projekt donosi Vagama vidljiv karijerni pomak jer sposobnost kompromisa dolazi do izražaja. Kod Vodenjaka neočekivana strast budi stare emocije i otvara vrata dubljoj povezanosti s partnerom..

Detaljan dnevni horoskop za sve znakove možete pročitati OVDJE.

vezane vijesti

Solari i baterije donose prekretnicu od 2026

Nova energetska era: Solari i baterije donose prekretnicu od 2026.

 Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

 Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
VRUĆI MODELI

VRUĆI MODELI

Gležnjače su opet veliki hit, a svi žele baš ovaj model: Elegantne su, udobne i tako chic
PRVA DAMA NEW YORKA

PRVA DAMA NEW YORKA

Ovakav modni stil New York još nije vidio: Svi pričaju o Rami Duwaji, a prašinu je digla čizmama
BANANA STOLLEN BREAD

BANANA STOLLEN BREAD

Najslađi 'after': Pobjednica MasterChefa ima recept za genijalan kolač koji nestaje u trenu

najpopularnije

Još vijesti