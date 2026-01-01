Dnevni horoskop za 2. siječnja 2026. – što vam zvijezde danas donose

Blizanci

Flert započet prije nekoliko dana sada prerasta u ozbiljnu kemiju s osobom koja vam je sve bliža. Kreativna ideja koju podijelite na poslu duboko impresionira kolege i otvara vrata novim projektima. Komunikacija je vaš najjači adut, stoga govorite otvoreno i bez zadrške. Iskrenost vam donosi neočekivane saveznike u ljubavi i karijeri.