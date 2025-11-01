Dnevni horoskop za 1. studenog 2025. – što vam zvijezde danas donose

Rak

Osjećaj da trebate promijeniti nešto u svom životu danas postaje jači. Slušajte tu unutarnju potrebu bez straha. Na poslu kolega vam duguje uslugu i upravo je vrijeme da je zatražite. Ljubavno, misterija oko neke osobe konačno se razrješava na način koji vas veseli. Kreativni projekt koji ste zanemarili zove vas natrag. Večer provedite uz knjigu ili film koji vas inspirira.