Dnevna izdanja tako laka za kopiranje: Victoria Beckham servirala bezvremensku eleganciju

Bivša spajsica, a danas uspješna modna dizajnerica, u Parizu se užurbano priprema za svoju novu reviju koja se očekuje ovog petka
Victoria Beckham ponovno je postavila visoke standarde istančanog stila u Parizu, gdje je uoči svoje iščekivane revije povodom predstavljanja kolekcije za sezonu proljeće/ljeto 2026. demonstrirala efikasnu moć jednostavnosti i profinjenosti vlastitog modnog rukopisa.
Njezini pariški dnevni outfiti, u kojima prednjače predimenzionirani sakoi, široke hlače istaknute siluete i bazični bijeli topovi, potvrđuju kako i dalje vlada modnom scenom kada je riječ o suvremenom krojenju.
Beckham svoju prepoznatljivu estetiku vješto oplemenjuje nijansama sive i crne, birajući klasične krojeve koji se lako transformiraju iz dnevnog u večernji look – sve to uz neizostavne luksuzne torbe i sitne modne dodatke koji zaokružuju elegantnu cjelinu.
Victorijina nova kolekcija, čije se predstavljanje očekuje ovog petka u Parizu, crpi inspiraciju iz baleta, pomirujući discipline i slobodu, grandioznost večernjih kreacija s ležernošću svakodnevnog odijevanja. Fokus je na smoking jaknama, suptilnim floralnim motivima i fluidnim večernjim haljinama s visokom dozom sofisticiranosti te na prilagodbi klasičnih muških krojeva za modernu ženu.
Pod posebnom medijskom pažnjom
Osim modnog angažmana, Beckham je ove jeseni pod posebnom medijskom pažnjom zahvaljujući iščekivanom Netflixovom dokumentarcu koji izlazi 9. listopada. Serija prati njezin profesionalni i osobni rast, s ekskluzivnim intervjuima ključnih modnih insajdera poput Anne Wintour, Toma Forda i Donatelle Versace, prikazujući Victoriju iz nove perspektive – kao ženu koja je na svjetskoj sceni izgradila svoj prepoznatljivi modni identitet, ali i obiteljsku i poslovnu stabilnost.
Dokumentarac, režiran od strane nagrađivane Nadie Hallgren, prikazuje njezin proces pripreme za novu kolekciju i otkriva njezinu intimniju stranu, uključujući izazove i trijumfe, ali i neposredne trenutke iz backstagea Pariškog tjedna mode.