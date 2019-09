Cipelama s njihovim potpisom ove jeseni i zime nećete moći odoljeti

Većina pripadnica nježnijeg spola odavno se susrela s gorućim problemom - koji novi model cipela odabrati za nadolazeću sezonu? Mjesta u ormaru uvijek će se naći, a čak i kada je riječ o skupocjenim primjercima, za njih će na bilo koji način pronaći dovoljno financijskih sredstava da baš one krase njihova stopala. Donosimo vam 10 novih brendova, čije ćete modele, kada ih vidite, zasigurno poželjeti posjedovati

Manu Atelier

Ovaj brend osnovale su sestre, Turkinje Beste i Merve Manastir, i on zapravo i nije novo ime na svjetskoj modnoj sceni, no ono što je novost je to što su nakon dizajniranja torbica, ovoga puta sreću odlučile iskušati dizajnirajući cipele. Inače, njihovim modelima nije odoljela ni Kate Middleton, kojoj će se vjerojatno svidjeti i njihove cipele, koje su zapravo kombinacija modernog i vintage dizajna, izrađene od iste kože kao i torbe.