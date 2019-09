Bugarski modni brend, čije cipele i torbe osvajaju svijet, u svega tri godine ostvario je kultni status

Bugarke i sestre blizanke Valentina Bezuhanova i Sabina Gjoševa odlučile su s najboljom prijateljicom Denitsom Bumbarovom prije tri godine osnovati modni brend By Far. U rekordnom roku ovaj bugarski brend cipela i torbi prepoznat je među svjetskim trendsetericama i danas uživa planetarni uspjeh

Prije nego je Fendi lansirao svoju torbu Baguette, inspiriranu modom 90-ih, na sceni se pojavila vrlo slična retro torba koja nosi potpis bugarskog brenda By Far , u koju su se na prvi pogled zaljubile slavne trendseterice, uključujući Bellu Hadid i Kendall Jenner.

By Far su osnovale blizanke Valentina Bezuhanova i Sabina Gjoševa te njihova prijateljica Denitsa Bumbarova . Talentirani trio proslavio se kolekcijom cipela koje su ostvarile veliki bum, a nedugo nakon toga brend je odlučio krenuti i u dizajniranje torbi, vodeći se stilom Caroline Kennedy , Winone Ryder i Sofije Coppole .

Sve torbe i cipele napravljene su od talijanske kože, a nastaju u malom obiteljskom pogonu u Bugarskoj. Dok cipele drže cijenu od 300 do 450 eura, što je poprilično razumno, s obzirom na to da je riječ o svjetski poznatom dizajnerskom brendu, cijene torbi, ovisno o modelu i vrsti kože, sežu i do 900 eura.