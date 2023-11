Brooke Shields otkrila zašto je odustala od botoxa i nepoznate detalje o kultnoj haljini

View this post on Instagram

Izvor: Profimedia / Autor: face to face / Face to Face / Profimedia

'Za dodjelu sam napravila frizuru i make-up s crvenim ružem po uzoru na Lanu Turner. Osjećala sam se tako lijepo u toj crvenoj haljini no ona se, nažalost, nije svidjela mom tadašnjem agentu. 'Napao' me tada zbog mog odabira haljine za dodjelu rekavši da me nitko neće shvatiti ozbiljno u crvenom, te da izgledam kao stara filmska zvijezda što me neće dovesti do novih glumačkih angažmana', prisjetila se.