Brojke ne lažu: Ovaj hit kroj traperica iz 90-ih ponovno je zaludio modni svijet

Trud koji su tvornice i brendovi uložili u edukaciju potrošača sada snažno utječe na to kako ljudi kupuju traperice. U 2026. godini fokus se seli s pukog izgleda na to od čega su traperice napravljene i kakvu poruku šalju
Nedavni podaci platforme Trendalytics pokazuju da su online pretraživanja za pojmom 'održivi traper' skočila za nevjerojatnih 2182 posto u usporedbi s prošlom godinom. Ovaj nagli rast potvrđuje da je održivost postala ključni prioritet potrošača i da modni brendovi više ne mogu ignorirati potragu za organskim i održivim alternativama u proizvodnji trapera.
Sastav tkanine postaje jedan od glavnih motiva za kupnju jer kupci traže traperice koje pružaju maksimalnu udobnost. Pored samog kroja, sve više se traže materijali koji hlade kožu i odbijaju vlagu. Prema podacima, pretraživanje traperica izrađenih od Tencel vlakana (materijala poznatog po mekoći i prozračnosti) poraslo je za 88 posto, dok potražnja za laganim traperom iz mjeseca u mjesec bilježi ogroman rast.
Uz inovacije u tkaninama, modni svijet snažno pogađa val nostalgije. Iako klasični ravni krojevi i dalje čvrsto drže svoje mjesto u trgovinama, sve više prostora zauzimaju retro i opuštene siluete. Među njima uvjerljivo vode 'stovepipe' traperice, model ravnih nogavica koje ne prianjaju uz gležanj, a pretraživanje za njima skočilo je za impresivnih 208 posto. Trendseterice sve češće biraju i omiljeni model iz 90-ih, takozvane 'puddle' traperice koje lagano padaju preko cipela, čija je popularnost porasla za gotovo 150 posto.
Hailey Bieber i Gap potvrdili dominaciju širokog kroja
Da su uski modeli stvar prošlosti, najbolje dokazuje nedavna suradnja Hailey Bieber i američkog brenda Gap. Poznata manekenka lansirala je limitiranu kolekciju 'The Hailey Jean' koja se rasprodala u rekordnom roku. Dizajnirala je dva modela inspirirana 90-ima - 'Extra Baggy' i '90s Low-Rise Loose'. Riječ je o trapericama od krutog pamuka bez elastina koje nonšalantno padaju preko cipela, a skrivaju i personalizirane detalje, poput brojke '1996' (godina njezina rođenja) na metalnim gumbima. Ovim je potezom Hailey i službeno zapečatila 'baggy' siluetu kao jedini modni imperativ sezone, a traperice u 'planule' čim su puštene u prodaju.
Boje i uzorci preuzimaju scenu
Iako kroj i materijal i dalje diktiraju tržište, boje i uzorci glavni su adut za osvježavanje garderobe u 2026. godini. Neutralne boje, posebno maslinasto zelena i ecru nijansa, bilježe golem rast jer ih potrošači vežu uz ideju održive i svestrane mode. No za one malo hrabrije, traper više ne mora biti samo platno za jednostavne komade pa su tako cvjetni uzorci skočili su za 200 posto, dok životinjski printevi ponovno dokazuju da su modna investicija s kojom se ne može pogriješiti.