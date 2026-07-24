Brojke ne lažu: Ovaj hit kroj traperica iz 90-ih ponovno je zaludio modni svijet

Nedavni podaci platforme Trendalytics pokazuju da su online pretraživanja za pojmom 'održivi traper' skočila za nevjerojatnih 2182 posto u usporedbi s prošlom godinom. Ovaj nagli rast potvrđuje da je održivost postala ključni prioritet potrošača i da modni brendovi više ne mogu ignorirati potragu za organskim i održivim alternativama u proizvodnji trapera .

Sastav tkanine postaje jedan od glavnih motiva za kupnju jer kupci traže traperice koje pružaju maksimalnu udobnost. Pored samog kroja, sve više se traže materijali koji hlade kožu i odbijaju vlagu. Prema podacima, pretraživanje traperica izrađenih od Tencel vlakana (materijala poznatog po mekoći i prozračnosti) poraslo je za 88 posto, dok potražnja za laganim traperom iz mjeseca u mjesec bilježi ogroman rast.

Uz inovacije u tkaninama, modni svijet snažno pogađa val nostalgije. Iako klasični ravni krojevi i dalje čvrsto drže svoje mjesto u trgovinama, sve više prostora zauzimaju retro i opuštene siluete. Među njima uvjerljivo vode 'stovepipe' traperice, model ravnih nogavica koje ne prianjaju uz gležanj, a pretraživanje za njima skočilo je za impresivnih 208 posto. Trendseterice sve češće biraju i omiljeni model iz 90-ih, takozvane 'puddle' traperice koje lagano padaju preko cipela, čija je popularnost porasla za gotovo 150 posto.