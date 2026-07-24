KRALJEVSKI GLAMUR

Kraljica Camilla u odvažnom izdanju: Obukla kombinezon koji 'krši' pravila kraljevskog dress codea

Ž. B.

24.07.2026 u 19:14

Kralj Charles, kraljica Camilla
Kralj Charles, kraljica Camilla Izvor: Profimedia / Autor: Andrew Milligan, PA Images / Alamy / Profimedia
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Kraljica Camilla zablistala je na otvaranju Commonwealth Gamesa u Glasgowu u izdanju koje spaja tradiciju i suvremeni stil. Odvažnim odabirom elegantnog plavog kombinezona još jednom je pokazala kako britanska monarhija sve češće pomiče granice klasičnih modnih pravila, zadržavajući pritom dozu profinjene elegancije

Na otvaranju 'Commonwealth Gamesa' u Glasgowu, kraljica Camilla je prošetala pozornicom u izdanju koje savršeno spaja kraljevski glamur i modernu samouvjerenost, intenzivno plavom kombinezonu koji se odmah nametnuo kao jedan od njezinih najzanimljivijih modnih izdanja ove godine.

vezane vijesti

Odabrala kombinaciju koju bi kraljica Elizabeta II. teško odobrila

Za svečani trenutak kraljica Camilla je odabrala kombinezon dizajnerice Anne Valentine, jedne od svojih omiljenih kreatorica, u snažnoj nijansi kraljevski plave. Čisti, ravni kroj s blago širim nogavicama i diskretnim prednjim zatvaračem stvara dojam duge haljine pri svakom koraku, ali uz praktičnost hlača koje joj omogućuju da se nesmetano kreće.

Upravo taj odabir nosi i simboličnu težinu, dok je pokojna kraljica Elizabeta II. gotovo uvijek birala haljine i suknje te je rijetko viđena u hlačama, a nije voljela ni da ih druge članice kraljevske obitelji nose na u javnim prilikama. Ovim izborom kraljica Camilla potvrđuje da nova generacija monarhije slobodnije reinterpretira stare protokole, i to na način koji izgleda vrlo elegantno.

Kralj Charles, kraljica Camilla
  • Kralj Charles, kraljica Camilla
  • Kralj Charles, kraljica Camilla
  • Kralj Charles, kraljica Camilla
Kraljica Camilla i kralj Charles Izvor: Profimedia / Autor: Andrew Milligan, PA Images / Alamy / Profimedia

Uz kombinezon je u ruci nosila 'Bella' clutch torbicu Launer London x Sanderson u Pillemont Toile uzorku plave i kraljevski plave, sofisticirani, gotovo tapiserijski print koji je lijepo povezao njezinu kombinaciju s naslijeđem Elizabete II., poznate po vjernosti Launer torbicama.

Kraljica Camilla je kombinezon upotpunila plavim salonkama od brušene kože brenda Eliot Zed, koje su diskretne, ali idealno prate nijansu kombinezona i dodatno izdužuju siluetu.

Kraljica odabrala nakit s pričom

Camilla se, kao i često, oslonila na nakit koji ima osobnu priču. Na zapešću je nosila Van Cleef & Arpels Vintage Alhambra narukvicu od žutog zlata i ahata, modni dodatak koji joj je postao gotovo zaštitni znak, i koji dodaje suptilan dašak luksuza bez pretjerane blještavosti.

Oko vrata joj je visio zlatni privjesak s rubinom u središtu i inicijalima petero unuka iz prvog braka: Lole, Freddyja, Elize, Louisa i Gusa, dirljiv detalj koji pokazuje da čak i u najformalnijim trenucima sa sobom nosi mali podsjetnik na obiteljski život.

Cijeli stajling zaokružen je jednostavnom, voluminoznom frizurom, prirodnom šminkom i tamnim lakom na noktima. Ovo modno izdanje kraljice pokazuje da se njezin stil posljednjih godina razvija u smjeru opuštenije, suvremene elegancije.

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NOVI POČETAK

NOVI POČETAK

Konačno je gotovo! Gotov je retrogradni Merkur i stiže veliko olakšanje za ova četiri znaka
TIJELO ŠALJE SIGNALE

TIJELO ŠALJE SIGNALE

Zaboravljivost nije prvi znak: 6 neobičnih simptoma koji otkrivaju demenciju i 20 godina ranije
VIDLJIVI REZULTATI

VIDLJIVI REZULTATI

Hodanje koje topi kilograme: Viralna metoda 12-3-30 rezultira vitkim i lijepo oblikovanim nogama

najpopularnije

Još vijesti