Kraljica Camilla u odvažnom izdanju: Obukla kombinezon koji 'krši' pravila kraljevskog dress codea

Kraljica Camilla zablistala je na otvaranju Commonwealth Gamesa u Glasgowu u izdanju koje spaja tradiciju i suvremeni stil. Odvažnim odabirom elegantnog plavog kombinezona još jednom je pokazala kako britanska monarhija sve češće pomiče granice klasičnih modnih pravila, zadržavajući pritom dozu profinjene elegancije

Na otvaranju 'Commonwealth Gamesa' u Glasgowu, kraljica Camilla je prošetala pozornicom u izdanju koje savršeno spaja kraljevski glamur i modernu samouvjerenost, intenzivno plavom kombinezonu koji se odmah nametnuo kao jedan od njezinih najzanimljivijih modnih izdanja ove godine.

Odabrala kombinaciju koju bi kraljica Elizabeta II. teško odobrila Za svečani trenutak kraljica Camilla je odabrala kombinezon dizajnerice Anne Valentine, jedne od svojih omiljenih kreatorica, u snažnoj nijansi kraljevski plave. Čisti, ravni kroj s blago širim nogavicama i diskretnim prednjim zatvaračem stvara dojam duge haljine pri svakom koraku, ali uz praktičnost hlača koje joj omogućuju da se nesmetano kreće. Upravo taj odabir nosi i simboličnu težinu, dok je pokojna kraljica Elizabeta II. gotovo uvijek birala haljine i suknje te je rijetko viđena u hlačama, a nije voljela ni da ih druge članice kraljevske obitelji nose na u javnim prilikama. Ovim izborom kraljica Camilla potvrđuje da nova generacija monarhije slobodnije reinterpretira stare protokole, i to na način koji izgleda vrlo elegantno.

Kraljica Camilla i kralj Charles Izvor: Profimedia / Autor: Andrew Milligan, PA Images / Alamy / Profimedia



Kraljica Camilla i kralj Charles Izvor: Profimedia / Autor: Andrew Milligan, PA Images / Alamy / Profimedia

Uz kombinezon je u ruci nosila 'Bella' clutch torbicu Launer London x Sanderson u Pillemont Toile uzorku plave i kraljevski plave, sofisticirani, gotovo tapiserijski print koji je lijepo povezao njezinu kombinaciju s naslijeđem Elizabete II., poznate po vjernosti Launer torbicama. Kraljica Camilla je kombinezon upotpunila plavim salonkama od brušene kože brenda Eliot Zed, koje su diskretne, ali idealno prate nijansu kombinezona i dodatno izdužuju siluetu. Kraljica odabrala nakit s pričom Camilla se, kao i često, oslonila na nakit koji ima osobnu priču. Na zapešću je nosila Van Cleef & Arpels Vintage Alhambra narukvicu od žutog zlata i ahata, modni dodatak koji joj je postao gotovo zaštitni znak, i koji dodaje suptilan dašak luksuza bez pretjerane blještavosti.