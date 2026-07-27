Bivša cimerica Melanije Trump demonstrirala savršen ljetni chic u Saint-Tropezu

Kad pomislimo na Saint-Tropez i ljetni glamur, jedno lice uvijek iznova opravdava svoj status ikone te popularne destinacije. Victoria Silvstedt, bivša cimerica Melanije Trump nekadašnja manekenka i voditeljica, privukla je poglede šetajući uz luksuzne jahte u izdanju koje savršeno utjelovljuje opušteni, ali vrlo promišljeni ljetni luksuz. I u 49. godini Victoria izgleda besprijekorno
Za šetnju obalom, Victoria Silvstedt je odabrala upečatljiv dvodijelni komplet u nježnoj, isprano plavoj nijansi koja sjajno pristaje uz njezin ten. Kombinacija se sastojala od kratkog topa bez naramenica s detaljem efektnog čvora na sredini dekoltea, koji je naglasio njezine obline, te odgovarajuće mini suknje.
Suknja se istaknula širokim, elastičnim pojasom koji dodatno naglašava struk i zaigranim volanima na rubovima, dajući cijelom outfitu dozu lepršavosti i ženstvenosti idealnu za ljetne vrućine.
Ljetni klasici koji ne prolaze
Cijeli je look zaokružila dodacima koji su ultimativni ljetni klasici. U ruci je nosila jednostavnu, slamnatu torbu koja se savršeno uklapa u mediteranski ambijent, dok se za obuću odlučila za ravne, elegantne natikače s detaljem mašnice, pokazujući kako za dobar dojam nisu uvijek potrebne visoke potpetice. Uz prepoznatljivu bujnu plavu kosu i velike sunčane naočale četvrtastog okvira, Victoria je još jednom dokazala da su samopouzdanje i jednostavni krojevi najbolji recept za ljetni streetstyle.