Bijele tenisice s razlogom slove za 'must have', a mi vam predlažemo nekoliko trendi modela u koje vrijedi investirati

Bijelim tenisicama definitivno nije odzvonilo, a u moru modela koji su zadnjih sezona poharali gradske ulice i trgovine u 2020. nekoliko njih nametnulo se kao apsolutni 'must have'. Bez obzira hoćete li odabrati one s potpisom najpopularnijih brendova ili lanaca ulične mode, važno je naglasiti kako su bijele tenisice s višesezonskim stažem na modnoj sceni postale obuća koja se lako kombinira s gotovo svakom krpicom iz ormara

Dolaskom prvih toplih dana čizme drage volje zamjenjujemo tenisicama. Pitate li modne stručnjake u koje tenisice vrijedi investirati, svi do jednog sigurno će vam reći - bijele tenisice. One su omiljeni izbor trendseterica diljem svijeta jer, osim što izgledaju chic, pristaju uz apsolutno sve komade odjeće.

Sigurno ste i sami zavirili u popularne trgovine kako biste upili najnovije modne trendove i ideje što nositi ove sezone, kao i ugrabili bezvremenske komade koje ćete moći nositi godinama, a ono što sa sigurnošću možete uvrstiti u svoju kolekciju, s obzirom na to da je riječ o modnom klasiku koji ne izlazi iz mode, bijele su tenisice.

Jedne od trenutno najpoželjnijih bijelih tenisica one su s potpisom Veje, brenda koji svoju popularnost može zahvaliti bivšoj vojvotkinji Meghan Marrkle. Online trgovina Net-A-Porter tvrdi kako je prodaja Vejinih modela skočila za 179 posto te kako je okidač za rast prodaje bila je upravo supruga princa Harryja.