Baš kao bakine: Ovo je najjednostavniji, a najfiniji recept za knedle sa šljivama

Ove mekane kuglice punjene voćem poznate su po savršenom spoju jednostavnih sastojaka i bogatog okusa. Najčešće se pune šljivama, no moguće ih je pripremiti i s drugim vrstama voća, suhim šljivama ili čak slanim nadjevima od sira i mesa.

Od istog tijesta mogu se oblikovati i šufnudle﻿ - duguljasti komadići koji se nakon kuhanja umaču u maslac i krušne mrvice, ili se prže na ulju i poslužuju uz slana jela poput gulaša.

Priprema:

Krumpire ogulite, narežite i stavite u lonac s posoljenom vodom. Kuhajte ih oko 15 do 20 minuta, odnosno dok ih vilicom ne možete lako probosti. Kada su kuhani, ocijedite vodu, dodajte 60 mililitara maslaca i zgnječite ih gnječilicom dok ne dobijete glatku smjesu. Ostavite da se ohlade.

Kad se krumpiri ohlade, umiješajte dva jaja, a zatim dodajte 250 grama brašna. Tijesto zatim mijesite rukama, po potrebi dodajući još brašna ako je ljepljivo ili previše mekano.

U međuvremenu pripremite veliki lonac s posoljenom vodom i stavite ga na štednjak da zakuha. Tijesto oblikujte u valjak debljine oko četiri do pet centimetara, zatim ga narežite na komade dužine dva do tri centimetra. U sredinu svakog komada stavite šljivu i pažljivo oblikujte knedlu. Složite ih na pladanj posut brašnom.

Knedle spuštajte jednu po jednu u kipuću vodu i lagano promiješajte kako se ne bi zalijepile za dno lonca. Kada isplivaju na površinu, kuhajte ih još tri do pet minuta.

Za to vrijeme u velikoj tavi otopite 170 grama maslaca, dodajte 60 grama krušnih mrvica i pržite ih dvije do tri minute, pazeći da ne zagore. Gotove knedle izvadite iz vode, kratko ih ocijedite te uvaljajte u mješavinu maslaca i mrvica. Držite ih toplima do posluživanja.

Poslužite ih posipane šećerom i cimetom ili uz žlicu kiselog vrhnja.