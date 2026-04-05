Apsolutni hit: Stručnjakinja objasnila zašto skupi proizvodi za kosu ne djeluju

TikTokom se nezaustavljivo širi 'metoda Abbey Yung', cjelovit pristup njezi kose koji je zaludio milijune korisnika i potpuno promijenio način na koji peremo kosu. Iza ovog viralnog fenomena stoji certificirana trihologinja i kreatorica sadržaja koja je otkrila kako složiti idealnu, znanstveno utemeljenu rutinu bez nepotrebnog gomilanja proizvoda

Iako briga o kosi često zna biti iznimno komplicirana i frustrirajuća, pogotovo kada skupi preparati ne daju željene rezultate, Abbey Yung odlučila je pojednostaviti stvari i stvoriti prilagodljiv sustav. Njezina metoda nudi fleksibilan, ali vrlo strukturiran okvir prilagođen individualnim potrebama vlasišta i same dlake. Zanimljivo je da autorica ovom trendu uopće nije sama dala ime, već su to učinili njezini oduševljeni pratitelji, a ona je naknadno morala uskočiti u rasprave kako bi ispravila pogrešne interpretacije na društvenim mrežama.

Fleksibilan okvir od 11 koraka U svom punom obliku, metoda Abbey Yung zapravo podsjeća na 'skin cycling' za lice, ali je prilagođena kosi. Sastoji se od 11 strateških koraka koji obuhvaćaju pripremu prije pranja, tretmane pod tušem, zaštitu nakon pranja, stiliziranje i njegu između pranja. Yung naglašava da to nije fiksni režim koji se mora provoditi svakodnevno, već okvir iz kojeg birate ono što vam je u tom trenutku zaista potrebno.

Sve počinje pripremom prije šamponiranja, što uključuje tretmane za obnovu popucalih veza u kosi (takozvani bond repair) i nanošenje ulja na vrhove. Idući koraci detaljno objašnjavaju kada koristiti takozvane 'clarifying' šampone za dubinsko čišćenje (kako biste uklonili nakupljene naslage proizvoda), a kada obične hidratantne ili medicinske šampone. Zatim slijede maske i regeneratori čija je funkcija zatvoriti kutikulu vlasi. Koraci nakon pranja strogo su rezervirani za regeneratore bez ispiranja i apsolutno obaveznu zaštitu od topline. Završne faze fokusiraju se na proizvode za stiliziranje te njegu između pranja, poput noćnih tretmana i povremenog korištenja šampona za suho pranje.

Slušajte vlastitu kosu i ne mijenjajte sve odjednom Iako metoda zvuči opsežno, Yung strogo savjetuje da ne praznite novčanik kupujući gomilu novih proizvoda odjednom. Preporučuje da prvo potrošite ono što već imate na policama u kupaonici, a zatim polako uvodite jedan po jedan novitet kako biste točno znali što vam odgovara, a što otežava vlas. Promatranje ponašanja kose ključno je za dugoročni uspjeh.

'Dobar pokazatelj je pratiti kako se vlasište i kosa ponašaju na dan pranja i u danima koji slijede. Je li vlasište pretjerano suho, peruta li se, masti li se kosa prebrzo ili se pak vrhovi teško raspetljavaju?', objašnjava stručnjakinja. Ti mali znakovi glavni su putokaz za odabir pravih proizvoda iz njezinog okvira. Ako je kosa kruta i beživotna, potrebno je smanjiti proteine i pojačati hidrataciju, a ako se brzo masti, naglasak treba staviti na pravilno čišćenje tjemena.



Najveća zabluda i tri ključna pravila Najveća zabluda vezana uz ovu metodu jest uvjerenje da se svih 11 koraka mora koristiti pri svakom pranju. Ni sama autorica to ne radi. Cilj ove hit metode je osnažiti ljude da sami razumiju kemiju vlastite kose i donose odluke, a ne da slijepo prate tuđa pravila. Rutina zapravo može biti i maksimalno jednostavna.