Zaboravite gomilu proizvoda: Frizeri imaju genijalan trik koji tankoj kosi vraća volumen

Svatko tko ima tanku kosu zna koliko je teško postići volumen koji traje dulje od nekoliko minuta. Kosa može biti svježe oprana, njegovana i lijepo ošišana, ali ako se suši bez prave tehnike, rezultat često bude beživotan i bez željenog pokreta.

Prema njegovim riječima, volumen se ne postiže gomilanjem proizvoda, nego pravilnom tehnikom . 'Sve se vrti oko napetosti, smjera i suzdržanosti. Ne treba vam puno proizvoda, potrebna vam je tehnika', dodao je.

'Osušite kosu u smjeru suprotnom od rasta, posebno kod korijena. Ako je potrebno, nagnite glavu prema naprijed, ali pravi trik je u tome da dijelove kose podignete okomito i usmjerite toplinu prema korijenu, a zatim je pustite da se ohladi u tom povišenom položaju', rekao je Hersheson.

Poznati frizer Luke Hersheson , čiji su klijenti među ostalima Keira Knightley i Victoria Beckham , za britanski je Vogue objasnio jednostavan trik koji može pomoći osobama s tankom kosom.

Upravo zato frizeri sve češće naglašavaju da je feniranje jedan od ključnih koraka u stvaranju dojma gušće i punije kose. Nije stvar samo u proizvodima za volumen, nego u smjeru sušenja, napetosti pramenova i načinu na koji se toplina usmjerava na korijen.

Prije nego što posegnete za sušilom, važno je ukloniti višak vode ručnikom. Kosu ne treba snažno trljati jer to može potaknuti lomljenje i neželjeno kovrčanje, nego je lagano pritisnuti ručnikom i pustiti da se djelomično prosuši. Sušilo bi trebalo držati otprilike 15 do 20 centimetara od kose i stalno ga pomicati da se vlasi ne bi pregrijale, a u slučaju tanke kose osobito je važno izbjegavati previše topline na jednom mjestu jer je osjetljivija i lakše gubi oblik.

Kosu je najbolje raščešljavati od vrhova prema korijenu te tijekom sušenja koristiti prste da bi se korijen prirodno podigao. Za dodatni volumen može pomoći i sušenje s glavom nagnutom naprijed, ali samo ako se na kraju pramenovi usmjere i oblikuju da bi frizura zadržala formu.

Hladan zrak nije nevažan dodatak

Mlaz hladnog zraka često se preskače, no frizeri ga smatraju važnim završnim korakom jer pomaže zatvoriti kutikulu vlasi, smanjuje kovrčanje te daje kosi glađi i sjajniji izgled.

Što je još važnije, pomaže učvrstiti oblik koji je stvoren toplim zrakom. Drugim riječima, kada se pramen podigne kod korijena i osuši u tom položaju, kratko hlađenje može pomoći da volumen potraje. Kod tanke kose presudan je i oblik frizure jer previše slojeva može prorijediti krajeve i učiniti da izgleda tanje nego što jest. Zato stručnjaci često preporučuju frizure s punijim ravnijim krajevima, što vizualno stvara dojam gustoće.

Hersheson ističe i da kosa ne mora izgledati savršeno zaglađeno da bi djelovala lijepo. Blago razbarušen finiš često stvara bolji dojam volumena jer unosi pokret. 'Prestanite biti opsjednuti savršenstvom: malo razbarušena kosa stvara pokret, što se pretvara u volumen', rekao je.

U dojmu punoće može pomoći i boja. Suptilno toniranje ili lagano potamnjivanje korijena može stvoriti dojam dubine i vizualno učiniti kosu gušćom, a kako se ona tanka često brže masti, ne odgovaraju joj teški, kremasti i izrazito hidratantni proizvodi. Dermatologinja María Rogel, specijalizirana za trihologiju, preporučuje lagane šampone za volumen i redovito pranje kada je to potrebno.

Važan je i način pranja. Šampon treba dobro umasirati u vlasište jer se ondje nakuplja najviše masnoće i ostataka proizvoda. Masaža vlasišta najmanje nekoliko minuta pritom može pomoći boljem čišćenju, ali i potaknuti cirkulaciju.

Regenerator ne treba potpuno izbaciti, ali ga treba nanositi isključivo od sredine duljine prema vrhovima. Kod tanke kose korijen mora ostati lagan, inače se brzo slijepi i izgubi volumen.

Teški serumi, ulja i bogate maske mogu biti korisni za suhu i oštećenu kosu, ali na onoj tankoj često imaju suprotan učinak: otežaju vlas i spuste korijen. Za volumen su bolji lagani sprejevi, pjene, moussevi i, po potrebi, suhi šampon.

Najvažnije pravilo ostaje jednostavno: volumen tanke kose počinje na vlasištu. Ako je korijen čist, lagan i pravilno osušen, cijela frizura izgledat će punije, lepršavije i življe.