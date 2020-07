Angelina Jolie ljetnu haljinu začinila torbom od 20.000 kuna i elegantnim natikačama za sve prigode

Otkako se pojavila u Hollywoodu pa do danas Angelina Jolie je drastično promijenila svoj stil odijevanja. Od seksi vampir zavodnice, do princeze iz bajke pa do uzorne majke koja bira praktične i ležerne odjevne kombinacije - glumica je prošla gotovo sve stilske pravce i sada je konačno pronašla stil u kojem se najbolje osjeća. Jolie su paparazzi nedavno uslikali u jednostavnoj ljetnoj haljini koju je začinila bezvremenskim dizajnerskim modnim dodacima

Angelina Jolie rijetko kad se u javnosti može vidjeti bez jednog od svojih nasljednika pa se tako nedavno u Los Angelesu uputila u šoping u društvu 11-godišnje kćeri Vivienne Marcheline Jolie-Pitt. Lijepa glumica, koja slovi za jednu od najljepših žena na svijetu, prošetala je centrom grada u ležernoj i nenametljivoj maslinastoj haljini kratkih rukava koja se veže u struku.

Midi haljine 'A' kroja poput ove idealne su za tople ljetne dane, pogotovo ukoliko se sastoje od kombinacije pamuka i lana u kojima koža lakše diše i manje se znoji. Već dugi niz godina Angelina odabire praktične komade odjeće u kojima se osjeća ugodno i poletno, ali i kojima skriva svoju krhku figuru.

Nenametljivi stajling zvijezda filmova 'Gospodin i gospođa Smith', 'Zlurada' i 'Lara Croft: Tomb Raider' je začinila bezvremenskim dizajnerskim komadima u koje rado investira novac - jednostavnom crnom Dior torbom sa zlatnom logo-kopčom, čija cijena iznosi paprenih 20.400 kuna te kožnim natikačama s potpisom brenda Valentino koje se prodaju po cijeni od oko 4.000 kuna.