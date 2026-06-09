Ako ste u potrazi za savršenom ljetnom haljinom, zaljubit ćete se u ovu romantičnu kreaciju

Ljetni mjeseci uvijek su u znaku lepršavih haljina, osobito onih cvjetnog uzorka, kojem se svake sezone fashionistice rado vraćaju

Modno događanje u elitnoj londonskoj četvrti Mayfair poslužilo je kao savršena kulisa za demonstraciju čistog ljetnog glamura. Među brojnim uzvanicima koji su došli zbog poznatog modnog brenda Alice + Olivia jedna je odjevna kombinacija privukla posebnu pozornost.

Riječ je o looku koji slavi ultimativni modni klasik toplijih mjeseci – savršenu cvjetnu haljinu – a pokazala ga je omiljena njujorška street style zvijezda Nicky Hilton Rothschild (42), dobro poznata po svojim besprijekornim modnim izborima.

Nicky Hilton Rothschild Izvor: EPA / Autor: RACHAEL WARD





Nicky Hilton Rothschild Izvor: EPA / Autor: RACHAEL WARD

Profinjena modna kombinacija privlačila je poglede svojom nenametljivom elegancijom i romantičnim krojem koji slavi ženstvenost. Haljina midi duljine, ukrašena raskošnim cvjetnim uzorkom na svijetloplavoj podlozi, savršen je primjer toga kako razigran print može izgledati iznimno luksuzno i elegantno. Kroj koji laska figuri Ono što je čini idealnim ulovom za ljetne mjesece jest besprijekoran dizajn. Naglašen struk i lepršavi plisirani donji dio A-kroja stvaraju iznimno laskavu siluetu, a materijal koji lagano prati liniju tijela i leprša pri svakom koraku idealan je izbor za tople lipanjske dane i večernje koktele na otvorenom. Osim toga, dodatan plus za ljetne vrućine je i to što je bez rukava.

Izvor: Profimedia / Autor: Profimedia/Promo