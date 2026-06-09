TAKO JE LASKAVA

Ako ste u potrazi za savršenom ljetnom haljinom, zaljubit ćete se u ovu romantičnu kreaciju

E. K.

09.06.2026 u 13:49

Nicky Hilton Rothschild
Nicky Hilton Rothschild Izvor: Profimedia / Autor: Mattpapz / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia
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Ljetni mjeseci uvijek su u znaku lepršavih haljina, osobito onih cvjetnog uzorka, kojem se svake sezone fashionistice rado vraćaju

Modno događanje u elitnoj londonskoj četvrti Mayfair poslužilo je kao savršena kulisa za demonstraciju čistog ljetnog glamura. Među brojnim uzvanicima koji su došli zbog poznatog modnog brenda Alice + Olivia jedna je odjevna kombinacija privukla posebnu pozornost.

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Riječ je o looku koji slavi ultimativni modni klasik toplijih mjeseci – savršenu cvjetnu haljinu – a pokazala ga je omiljena njujorška street style zvijezda Nicky Hilton Rothschild (42), dobro poznata po svojim besprijekornim modnim izborima.

Nicky Hilton Rothschild
  • Nicky Hilton Rothschild
  • Nicky Hilton Rothschild
  • Nicky Hilton Rothschild
  • Nicky Hilton Rothschild
Nicky Hilton Rothschild Izvor: EPA / Autor: RACHAEL WARD

Profinjena modna kombinacija privlačila je poglede svojom nenametljivom elegancijom i romantičnim krojem koji slavi ženstvenost. Haljina midi duljine, ukrašena raskošnim cvjetnim uzorkom na svijetloplavoj podlozi, savršen je primjer toga kako razigran print može izgledati iznimno luksuzno i elegantno.

Kroj koji laska figuri

Ono što je čini idealnim ulovom za ljetne mjesece jest besprijekoran dizajn. Naglašen struk i lepršavi plisirani donji dio A-kroja stvaraju iznimno laskavu siluetu, a materijal koji lagano prati liniju tijela i leprša pri svakom koraku idealan je izbor za tople lipanjske dane i večernje koktele na otvorenom. Osim toga, dodatan plus za ljetne vrućine je i to što je bez rukava.

Izvor: Profimedia / Autor: Profimedia/Promo

Klasične cipele i elegantna torbica dopunile su ovaj upečatljiv look dok su sunčane naočale velikih okvira retro stila unijele dašak holivudskog glamura. Lijepa Nicky imala je pritom kosu stiliziranu u blagim valovima, a make up i nakit bili su joj svedeni na minimum.

Ovaj londonski stajling još je jednom potvrdio zlatno modno pravilo: cvjetnim uzorkom ljeti jednostavno ne možete pogriješiti.

Bilo da se radi o večernjem izlasku, odlasku na vjenčanje ili druženju s prijateljicama, ovakav model haljine komad je u koji vrijedi investirati jer nikada ne izlazi iz mode.

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