ZKM za početak sezone najavio predstavu 'Dobro je dok umiremo po redu' Ivora Martinića

Zagrebačko kazalište mladih (ZKM) kao prvu premijeru u novoj sezoni najavilo je 21. rujna predstavu 'Dobro je dok umiremo po redu' po tekstu Ivora Martinića u režiji Aleksandra Švabića

Hrvatsku praizvedbu u ZKM-u postavlja Aleksandar Švabić, dramaturgiju potpisuje Ivan Penović, scenografiju osmišljava Davor Sanvincenti, scenski pokret oblikuje Petra Hrašćanec, a kostime Marta Žegura.

Komad se bavi temom odlaska, iskoraka pojedinca iz poznate zajednice, oslobađanja od određenog kruga pravila, od poznatih obiteljskih, povijesnih i jezičnih okova, postajanjem "strancem". "Glavni motiv je odlazak pojedinca, no ne iz političkih razloga; on nije motiviran boljim socijalnim statusom - on se želi izmjestiti, biti stranac", najavljeno je.

Glume Pjer Meničanin, Doris Šarić-Kukuljica, Nataša Dangubić, Milica Manojlović, Kristijan Ugrina, Zoran Čubrilo i Maro Martinović.

ZKM će svoju punu sezonu objaviti na tiskovnoj konferenciji 17. rujna a prije toga ravnateljica Snježana Abramović otkriva još da će do kraja ove kalendarske godine premijeru u studenome imati i autorska predstava za mlade Darija Harjačeka i Katarine Pejović "Mi i oni" koja problematizira školski sustav moći, dok će u drugom dijelu sezone u ZKM-u režirati gost iz Slovenije Sebastijan Horvat te autorski dvojac Anica Tomić i Jelena Solarić.

Grčki redatelj Anestis Azas režirat će "Vječnog malograđinana" Odona von Horvatha u sklopu dvogodišnjeg koprodukcijskog projekta Europski ansambl koji se realizira s kazalištima Schauspiele Stuttgart i Teatrom Nowy iz Varšave. Osim Azasa u ZKM-u će režirati i mladi slovenski redatelj Žiga Divjak.

"Čekaju nas brojna gostovanja, od Bitefa, Mota u Skopju, sarajevskog MESS-a, Borštnikovih srečanja u Mariboru, Festivala Gorki u Berlinu, do gostovanja u Nacionalnom teatru u Temišvaru, Narodnom pozorištu u Beogradu i Sarajevu, Theatru im Pfalzbau u Ludwigshafenu i drugdje", otkriva Abramović, a kao posebnu novost sezone 2019./2020. najavila je i novi program "Čitanje Držića", u sklopu kojega će biti organizirana koncertna čitanja Držićem nagrađenih tekstova s glumcima ZKM-a.