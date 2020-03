Zbog koronavirusa Art Basel Hong Kong održao se online, je li veliki eksperiment uspio?

Koronavirus je jedan od najpoznatijih sajmova umjetnosti, Art Basel, prošli tjedan natjerao da svoje osmo hongkonško izdanje preseli u virtualni svijet u kojemu su kupci, umjesto fizički, umjetnine razgledavali u online sobama. Kako je sve skupa funkcioniralo, koliko je bilo posjetitelja, što se prodalo i za koliko?

Velike galerije već godinama imaju svoje internetske stranice, a kako je otkrila kulturna ekonomistica Clare McAndrew 'više od trećine prodaje na sajmovima galerije ostvare prije otvaranja sajma ili nakon njegovog zatvaranja'. Ipak, potpuno prebacivanje aktivnosti online, od razgledavanja za VIP kupce, do štandova, bilo je za mnoge novo iskustvo. 'Situacija nije bila idealna za testiranje nove platforme', rekao je Marc Spiegler, direktor Art Basela, koji je naglasio da ne samo da je platforma nova, nego i okolnosti, 'u kojima je burzovni index S&P 500 izgubio barem dva puta, ako ne i tri puta veću vrijednost nego je to bio slučaj nakon propasti Banke Lehman Brothers 2008.'

Galerija Hauser & Wirth prodala je sliku Josefa Albersa 'Study for Homage to the Square: Late Silence' iz 1960. za 600 tisuća dolara, dok su neonski rad Jenny Holzer 'XX 8' iz 2015. godine prodali za 350 tisuća dolara, a video-skulptura švicarske umjetnice Pipilotti Rist 'Wasserschatz (Schwarzlicht) or Water Treasure (Black Light)' iz 2019. prodana je za 140 tisuća dolara.

Galerija Lisson prodala je rad 104-godišnje kubansko-američke slikarice Carmen Herrera, 'Camino Negro' za 850 tisuća dolara.