Vodimo vas na predstavu 'Pansion Eden'

Pansion Eden – Suvremena hrvatska obitelj za svadbenim stolom. Tema iz života svih generacija

Predstava je isječak iz života svih generacija pa i mladih koji žive i rade izvan Hrvatske. Evo što o predstavi i svojoj ulozi u njoj kaže Mateo VIdek: https://www.facebook.com/zekaem/

Priča počinje nevino s jednom svadbom, ali u svadbenoj noći počinju se razotkrivati i tajne koje svaka obitelj skriva na svoj način. I ovdje jedna obitelj pokušava preživjeti usred rata i kapitalističkih pravila, kad moraju učiniti i neke ružne stvari i to pokušavaju sakriti. Javno se ne slažu s korupcijom i društvenim anomalijama, ali kad to dođe i do njih imaju izgovor da moraju misliti na sebe i na svoju obitelj. Renomirani mađarski redatelj Árpád Schilling dramski tekst i predstavu Pansion Eden stvarao je u Zagrebačkom kazalištu mladih uz doprinos glumačkih improvizacija.

Glume: Hrvojka Begović, Katarina Bistrović Darvaš, Zoran Čubrilo, Dado Ćosić, Petar Leventić:. Edvin Liverić:. Filip Nola, Urša Raukar, Rakan Rushaidat: Doris Šarić Kukuljica:, Mateo Videk,Tina Orlandini

Izvedbe su u nedjelju, 14. i u utorak, 16. 4. u 20 sati

Izvedba 14. 4. s titlovima je na engleskom jeziku!

što su rekli o predstavi Pansion Eden:

OliverFrljić: 'Schillingova predstava skida estetsku i građansku krinku s lica suvremene glembajevštine kojom su maskirani njezini konstitutivni zločini i porijeklo kapitala koji ju je promovirao u viši društveni razred. 'Pansion Eden' započinje kao vrt blaženog neznanja, ali već s prvim zalogajima sa svadbenog stola pokazuje suštinsku korumpiranost društva čiji su najtipičniji izdanci sjeli da zajedno omaste brk, uključujući i onog koji bar prividno jednom nogom stoji izvan općeg moralnog bankrota - novinara Rakana u izvedbi Rakana Rushaidata. Ostavljajući glumcima njihova vlastita imena, redatelj pokazuje koliko je teško ostati identitarno neokrznut onim što je predmet naše kritike. U vremenu predbožićne lobotomizacije različitim 'Orašarima' i sličnim prigodnim sadržajima, 'Pansion Eden' nas podsjeća da još uvijek postoje oni pred kojima su vrata Europe čvrsto zatvorena, a njihovi pokušaji da se u to izabrano društvo prošvercaju mogu vrlo lako imati smrtonosne ishode'.

LukasNola: 'Pansion Eden je baš onakva predstava kakvu ja očekujem od suvremenog, modernog kazališta i kakve u Hrvatskoj ne gledamo baš često.Glumci su krasni i uigrani, fascinirala me igra po čitavom prostoru pozornice ,mizanscen, pametna upotreba zvuka i posebno svjetla. Nema mikrofona, apartne glume ni video projekcija a opet ima svega. Mislim da bi posebno mladi ljudi koji se žele baviti kazalištem, ili ga jednostavno vole, morali ovo pogledati'.

ManiGotovac : 'Opasno promišljena i hrabra predstava! Prokazuje sve naše krivice. Kada se prepoznamo, ostajemo nijemi. Odličan ansambl na čelu sa Zoranom Čubrilom i Katarinom Bistrović Darvaš'.

LenkaUdovički : 'Ova sjajna predstava viskontijevskog duha bez milosti zadire do srži bolesti današnjeg društva. U polumraku na sceni prepoznajemo onaj duboki mrak u nama i oko nas. Veliki, veliki Schilling našao je u ansamblu ZKM-a prave partnere. Sve glumice i glumci su izvrsni. Čestitam!'.

