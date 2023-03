Vladimir Aleksić u Zagrebu postavlja predstavu o Lepoj Breni: Nisam nostalgičan za Jugoslavijom, ali samo zajedno možemo kreirati ljepši i bolji svijet

Lepa Brena bila je jedna od najvećih zvijezda bivše Jugoslavije. Njezina karijera, započeta burnih osamdesetih, kao da je pratila sve socijalističke i postsocijalističke kulturne, političke i gospodarske transformacije koje su se dogodile u bivšoj državi, uključujući raspad zemlje i sramežljivo ponovno osmišljavanje njezinog zajedničkog kulturnog prostora. Stoga nije neobično to što su upravo Brenin lik i djelo poslužili kao dramski predložak te je Fahreta Jahić Živojinović, umjetničkog imena Lepa Brena, pronašla put do kazališnih pozornica u hit predstavi beogradskog Bitef teatra 'Lepa Brena Project' prema konceptu i u režiji Vladimira Aleksića i Olge Dimitrijević, koja kroz fenomen popularnosti Lepe Brene problematizira tragičan raspad bivše zemlje, ali i nesretne sudbine njezinih građana

Uoči gostovanja u Hrvatskoj, o tome kako se sve to u predstavi ' Lepa Brena Project' spaja u zajedničku priču i poruku koja nastoji ponuditi kontekst za razumijevanje naše zajedničke prošlosti, popričali smo s redateljem Vladimirom Aleksićem .

Krenuli smo od toga što se Olga i ja jako volimo veseliti uz Brenine pjesme i što smo detektirali da svaki put kada se veselimo uz te pjesme zapravo mislimo o nekom širem kontekstu, a to nije pitanje pukog eskapizma. Tako smo krenuli razrađivati plan koji se najbolje može opisati rečenicom iz predstave: ‘Svaka ljubavna pjesma ima svoje značenje u široj društvenoj areni.’ Znači, nije pitanje Lepe Brene kao ličnosti, nego svih različitih aspekata društvene stvarnosti koji se preko njezine figure mogu iščitavati.

Predstava je u Srbiji izuzetno uspješna, a sudeći po rasprodanim izvedbama u Kerempuhu, ni u Hrvatskoj neće proći nezapaženo. Kako objašnjavate takvu popularnost? Je li riječ o nostalgiji ili je možda malo riječ i o običnoj ljudskoj znatiželji, voajerizmu neke vrste? Što je to što nas toliko zanima?

Brena mi je u jednom razgovoru rekla da je trajanje jedino mjerilo kvalitete. I upravo to od nje možemo naučiti, kako da trajete, a da ostanete svoji, da se ne ukaljate o nacionalizam, kao što su napravili neki srpski i hrvatski pjevači. Da, kako se kaže u predstavi, 'ne gazite preko leševa'. Mislim da je dužnost teatra da govori o današnjem trenutku i, svaki put kada kritički govorimo o nama, možemo se nadati promjeni.

Govoreći o svojoj karijeri, Brena je na premijeri u Beogradu izjavila da 'treba biti hrabar i pokazati ljudima što je dobro (a što zlo)'. Što možemo naučiti od Brene? Može li umjetnost posredovati istinske promjene u ljudima? Je li to, po vama, zadaća – dužnost – teatra?

Prvi dio rada podrazumijevao je istraživački period – odredili smo teme kojima se želimo baviti, pa smo onda s piscima razgovarali kako se te teme mogu pretočiti u monologe koje bi se u krajnjoj instanci moglo uklopiti u predstavu. Sama Brena nije sudjelovala u kreiranju predstave niti je gledala probe. Olga i ja smo se pred početak rada susreli s njom i ispričali joj koncept i njoj se to bilo jako dopalo. Prvi put je predstavu gledala na premijeri, ali poslije je došla još jednom, bez medija, s prijateljicama, i ta je izvedba za nju bila vrlo emotivna.

U čemu se ustvari sastoji fenomen Lepe Brene? Kako je Fahreta Jahić, ne neka osobita ljepotica, s pjesmama koje bolje pristaju opskurnim lokalima u predgrađu nego javnoj televiziji 23-milijunske države, opčinila narod i uvela turbofolk u mainstream te zadržala sjaj svoje zvijezde do danas? Kako je Fahreta postala – i ostala – Brena?

Njezina karijera je toliko fascinantna da je to nemoguće negirati. Možda treba podsjetiti da je 1984. na stadionu u Temišvaru 65 tisuća Rumunja uglas pjevalo pjesmu 'Živela Jugoslavija'. A onda je 1989. otpjevala pjesmu 'Jugoslovenka', koju i danas svi ljudi od Triglava do Vardara pjevaju uglas na njezinim koncertima. Imala je i svoju lutku, koja se tada prodavala više od popularne Barbike. Po njoj je 25 nebodera širom Jugoslavije dobilo ime. Napravila je glazbeni imperij i pokrenula televiziju. I dandanas je jedna od najpopularnijih pjevača. Na sve to, mafija joj je otela sina... Njezina karijera i život jesu fenomen, voljeli mi nju ili ne.

Što Brena predstavlja vama? Rođeni ste 1977., dakle odrastali ste uz Brenu i Slatki greh na malim ekranima. Sjećate li se svojeg prvog susreta s Brenom i njezinim pjesmama i kako ste tada reagirali?

Sjećam se njezinog koncerta 1985. u Zrenjaninu. Sjećam se dugih redova ispred kina pred film 'Hajde da se volimo'. Ona je za mene bila i ostala simbol joie de vivre.

Koja vam je njezina pjesma najdraža?

Zapravo su dvije, 'Sanjam' i 'Jugoslovenka'.

Kad je o Breni riječ, vjerujem da te iste mase koje ju obožavaju istodobno gaje podosta predrasuda prema njoj. Kako se vaša predstava suočava s predrasudama o Breni?

Predstava se ne bavi temom predrasude, ali kulturna javnost u Srbiji, vjerujem i Hrvatskoj, s podozrenjem gleda na popularnu kulturu, pa me nisu začudile negativne reakcije i zao glas koji su pratili ili prate ovaj projekt, a dolaze primarno s elitističkih stajališta. Ali ova predstava je opstala od svoje premijere i sada nerijetko čujem komentare ljudi kako u početku nisu vjerovali da je to projekt vrijedan pažnje, ali su promijenili mišljenje nakon što su pogledali predstavu.

Kako odrediti što je to visoka, a što niska umjetnost? U svojoj knjizi 'I Am Jugoslovenka', govoreći o jugoslavenskim feminističkim praksama performansa, autorica i povjesničarka umjetnosti Jasmina Tumbas svrstava Lepu Brenu uz bok Marine Abramović, time simbolično rušeći elitističku hijerarhiju koja umjetnost i umjetničku produkciju dijeli na 'visoku' i 'nisku'. Kako vi gledate na takve podjele?

Meni je jako čudno da vodimo priču o tome što se smije, a što ne smije stavljati na scenu. Tijekom povijesti imamo primjere umjetnika koji su koristili simbole popularne kulture u svojoj umjetnosti. Za mene postoji samo dobra ili loša umjetnost. Mene zanima umjetnost koja korespondira s današnjim trenutkom.