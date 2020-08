[VIDEO/FOTO] Otvoreno 'Usijano more' - središnja izložba programa 'Dopolavoro'

Međunarodna skupna izložba 'Usijano more', središnja izložba programa 'Dopolavoro' u projektu Rijeka 2020 - Europska prijestolnica kulture, koja se bavi nevidljivim ekonomijama povezanima uz more, otvorena je u četvrtak u riječkom Exportu na Delti

'USIJANO MORE' I 'TERRA EFFLUVIENS'

Njemačku umjetnicu Hito Steyerl je časopis Art Review proglasio najutjecajnijom osobom u svijetu umjetnosti u 2017.

'Usijano more', kako je rečeno uoči izložbe, polazi od činjenice da je u geografskom smislu Europa pomorski kontinent, dok je more oduvijek suštinski oblikovalo njezin razvoj - sagleda li se odnos duljine obale prema ukupnoj površini kopna, Europa ima više kontakta s morem nego bilo koji drugi kontinent.

'Luka, kao i more, za Rijeku nisu samo mjesto utovara i istovara, dolazaka i odlazaka brodova. Luka je u srcu grada i simbolički važna za njegov identitet. Zato su more i novi oblici rada i ekonomija koji su vezani uz more iznimno važni i za Rijeku i za Europu', rekla je.

Izložbu, koja će biti otvorena do 31. listopada, organizirala je udruga Drugo more u suradnji s Goethe-Institutom Kroatien, a program su podržali Ministarstvo kulture RH i Odjel za kulturu Grada Rijeke.

Izložba 'Usijano more' prva je velika izložba u novouređenom prostoru Exporta, a otvaranje izložbe je, zbog epidemioloških mjera, održano ispred zgrade Exporta.