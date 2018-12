Velika izložba povodom 80 godina Meštrovićeva paviljona

Izložbom 'Meštrovićev znak u Zagrebu – arhitektura: 80 godina Meštrovićeva paviljona', koja se u utorak 18. prosinca otvara u Atelijeru Meštrović, Muzeji Ivana Meštrovića obilježavaju osamdesetu obljetnicu podizanja i otvorenja Doma hrvatskih likovnih umjetnika - Meštrovićeva paviljona

Na izložbi će se prikazati sve faze u kojima je Meštrovićev paviljon doživio različite prenamjene i promjene, kao Dom hrvatskih likovnih umjetnika od 1938. do 1941., kao džamija od 1941. do 1945., kao Muzej narodnog oslobođenja/Muzej revolucije naroda Hrvatske od 1949. do 1991.) te ponovno kao Dom Hrvatskoga društva likovnih umjetnika, od 1993. do danas.