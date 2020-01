'Uncut Gems' - uloga karijere Adama Sandlera

Bez obzira volite li ga ili mrzite, je li vam dosad bio zabavan ili vas je beskrajno iritirao, Adam Sandler u novom je, frenetičnom filmu braće Safdie ostvario ulogu kakvu još nikada dosad nije. Sva gorčina i ljutnja, nervoza i nestrpljivost, pa i iritantnost koji se skrivaju iza komičareve prepoznatljive persone - savršeno su se slile u lik Howarda Ratnera, čovjeka ovisnog o lošim, riskantnim potezima i njihovim posljedicama.

Dobar dio prve polovice filma 'Uncut Gems' sjedila sam na rubu stolca, grizla nokte i na rubu se živaca pitala kada li će Howard Ratner (briljantni Adam Sandler) prestati biti takav neopisivi kreten koji ne može izdržati ni pet minuta a da ne donese neku abnormalnu riskantnu i najvjerojatnije katastrofalnu odluku. Kao osobi koja je, u usporedbi s Howardom, ziheraš teškog kalibra - bilo mi je teško do kraja pojmiti da Howard to ne radi slučajno niti zato što mu nedostaje inteligencije. On to radi zato što drugačije ne bi mogao postojati. On nije samo ovisnik o adrenalinu, kako to popularno voli nazvati moderno, psihijatrijskim slangom prožeto društvo, niti je ovisnik o kockanju, iako se njegova persona tako manifestira. Howard je oličenje stresa. Stres je njegovo pogonsko gorivo i njegova esencija. On ne može biti drugačiji.