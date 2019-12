10 najboljih filmova 2019. (od onih o kojima smo pisali)

Godine 2019. bilo je i drugih filmova vrijednih pozornosti, ali ovdje su izdvojeni oni koje smo stigli pogledati i o njima pisati, poredani po osobnoj procjeni autorice. Naslovi filmova ujedno su i linkovi prema tekstovima izvornih osvrta.

Jedan od najzabavnijih filmova godine, krimić 'Nož u leđa' , uvelike snimljen po uzoru na legendarne detektivske zagonetke Agathe Christie, još je jedan od filmova s ovog popisa koji su se, osim klasičnim whodunnitom i njegovim humoriziranjem, pozabavili i društvenim nejednakostima. Društvene nejednakosti, nepravda, nezadovoljstvo potlačenih i opasnosti koje vrebaju zbog tog nezadovoljstva nimalo su tanka i primjetna nit koja se proteže kroz mnoge ovogodišnje filmove, bili oni hororci kao gore spomenuti 'Mi', zabavno-komični krimići kao 'Nož u leđa' ili stripovske drame kao što je 'Joker'. No 'Nož u leđa' od svih će vam među njima donijeti najviše razonode i najraskošniju glumačku ekipu koja se, vidljivo je u svakom kadru ovoga zgodnog filma, sjajno zabavljala dok ga je snimala.

Tarantinov posljednji film prekrasno je snimljena posveta Los Angelesu s kraja šezdesetih , bajka u kojoj autor sanjari o drugačijem - stravičnon nasilnom, ali po njemu pravednijem završetku zlatnog doba Hollywooda i film u kojem su Leonardo DiCaprio i Brad Pitt ostvarili možda ponajbolje uloge u karijeri. Kao i svaki Tarantinov film, i ovaj je za sobom povukao finu količinu kontroverzi, možda ponajviše onu u kojoj se raspravljalo je li ovo film koji roni nostalgične suze za macho tipovima starog kova ili ih pak izvrgava poruzi, no poznavajući Tarantina, vrlo je vjerojatno da je učinio oboje. Kako god bilo, film je svakako zavrijedio svu pozornost koju je privukao i ne biste smjeli pustiti da prođe ova godina a da ga ne pogledate jer je to već sada dio opće filmske naobrazbe.

Djelomično autobiografska priča Joanne Hogg, u kojoj se govori o tegobnoj mladenačkoj vezi studentice filmske režije s visokofunkcionalnim narkomanom zanimljiva je priča o odrastanju i osvještavanju mlade žene kroz problematičnu i tešku ljubavnu vezu koja na prilično živopisan način govori o tome kako se nevolja, jad i nesreća prelijevaju i preko klasnih granica. Glavna junakinja ovoga filma, naime, bogata je i privilegirana mlada žena koja početkom osamdesetih živi u jednom od ljepših i otmjenijih dijelova Londona, do kojeg dopiru tek odjeci svih društvenih nemira, terorističkih napada i ostalih turbulencija britanskog društva toga vremena. Njezina osobna priča, međutim, nešto je što svi možemo prepoznati - odrastanje i sazrijevanje kroz nevolju, kroz problematičnu ljubav, kroz stjecanje iskustva u beskrajnoj naivnosti. Njezina je ljubavna priča zapravo pravi suvenir - iako se naslov odnosi na jednu umjetničku sliku - koji će ova mlada žena ponijeti kroz cijeli život i, eto, 2019. godine nam donijeti izvrstan film.

'Kišni dan u New Yorku' u kinima

režija: Dana Budisavljević, scenarij: Dana Budisavljević, Jelena Paljan, uloge: Alma Prica, Igor Samobor, Mirjana Karanović, Vilim Matula, Areta Ćurković, Ermin Bravo

Beskrajno važan, potresan i upečatljiv dokumentarno-igrani film ove je godine na Pulskom filmskom festivalu pobrao glavnu i još nekoliko važnih nagrada te gromoglasan i dugotrajan aplauz publike, i to, dakako, nije bilo slučajno. Priča o Austrijanki koja je tijekom Drugog svjetskog rata organizirala spašavanje progonjene djece srpske nacionalnosti i tako zadužila čitave generacije već je i sama po sebi trijumf ljudskosti, a u ovom divnom filmu, čiji je igrani dio namjerno podigran da bi bio suptilniji, a dokumentarni dio nosi golem emotivni naboj svjedočenja danas ostarjele djece koju je spasila Diana Budisavljević - ta nam se priča približava ravno do srca, ravno do onog dijela mozga u kojem razmišljamo bismo li i mi u teškim vremenima reagirali na pravi način. Definitivno najbolji domaći film godine, a vjerojatno i jedan od najvažnijih suvremenih hrvatskih filmova uopće.

3. Priča o braku