10 najboljih filmova prošlog desetljeća

Da, da, znamo - desetljeće tehnički završava s ovom godinom, a novo počinje s 2021., ali u (popularnoj) kulturi to se obično gleda drugačije - postoje 'šezdesete', koje počinju sa 1960., a završavaju s 1969., postoje 'dvadesete', koje obuhvaćaju godine kojima su zadnje dvije brojke 'dvadeset-i-nešto', glazbu iz 1990. ubrajamo u glazbu iz devedesetih i tako dalje. Zato, evo, na početku 2020. donosimo popis najboljih filmova iz desetljeća koje je počelo 2010., a završilo je prije nekoliko dana. Odabir i rang je, dakako, vrlo subjektivan, no čak i ako se ne slažete, sigurni smo da će vas podsjetiti na neke zanimljive filmove koje smo gledali u proteklih deset godina.

'Skrivena ljubav' ili, kako je čak i kod nas poznatiji - Call Me By Your Name, čista je estetika i romantika. Ova priča o odrastanju, seksualnom buđenju i prvoj ljubavi mladog Elija Perlmana kao da je niz oživjelih akvarela iz jednog od najljepših dijelova svijeta, a uz to je još i romantična priča o odrastanju i prvoj ljubavi koja se odvija u apsolutno idealnim i privilegiranim uvjetima. Elijevi su roditelij progresivni intelektualci kojima je to što je Elijev prvi romantični odabranik - muškarac - potpuno normalno, Elio i njegov momak Oliver uživaju na talijanskom ladanju Elijevih roditelja, praćakaju se po jezerima, bazenima, morima i slično - stvaran svijet jedva da ih se dotiče. No ipak, unatoč svim tim šareno oslikanim idilama, ovo je prekrasna i emotivna priča o tome kako je prva ljubav najčešće ipak bolna. I kako, kada je doživimo, bez obzira na to što smo je možda doživjeli u idealnim uvjetima - kroz to odrastamo.

5. Jastog, 2015.

režija: Yorgos Lanthimos, scenarij: Yorgos Lanthimos i Efthimis Filippou, glavne uloge: Colin Farrell, Rachel Weisz