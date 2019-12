'Dva pape' kao dva neobična, tvrdoglava i zabavna starca

Ne morate biti katolik pa čak ni vjernik da biste uživali u filmu 'Dva pape'. Anthony Hopkins kao Benedikt XVI i Jonathan Pryce kao (tada još) kardinal Bergoglio u ovom su filmu Fernanda Meirellesa ('Božji grad', 'Brižni vrtlar') superzabavni kao dva intelektualno sukobljena, pa povremeno i komična djedice.

Godine 2005., na dan kada je za novoga papu napokon (tj. nakon više bezuspješnih konklava) bio odabran Joseph Ratzinger, bila sam u Rimu, dapače, upravo sam se bila vrzmala nedaleko od Trga svetog Petra kada je počela graja zbog bijeloga dima i habemus papam. Kao osobi koja je postala otpadnica od katoličke vjere vrlo brzo nakon primanja sakramenta koji ionako nisam primila svojom voljom, to mi u duhovnom i emotivnom smislu nije značilo ništa, no kao osobi zainteresiranoj za svjetska zbivanja, bio mi je to jedan fascinantan i uzbudljiv događaj, po masovnom naboju i raspoloženju veoma nalik slavlju nakon pobjede na svjetskom nogometnom prvenstvu ili na Eurosongu. I ovdje se, naime, hrpetina ljudi okupila na jednom mjestu sa zastavama i inim điđama, i ovdje se ishod čekao bez daha te je i ovdje bilo različitih neobičnih halja, haljetaka, habita i modnih dodataka kao i u slučaju navijača. Do dana današnjeg pamtim grupu od pet-šest opatica koje trče da bi bile što bliže The Balkonu i pritom rukama zadižu suknje, što je, priznat ćete, nesvakidašnji prizor. No bilo mi je fora i to što sam prisustvovala događaju koji je mnogim ljudima zbog nečega važan i bilo mi je fora promatrati sve rituale, običaje i pompu povezane s njima.