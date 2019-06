U Varaždinu 18. Dani performansa pod sloganom 'Artistry/Umješnost'

Izložbom 'Od kamena do videa' Brace Dimitrijevića, jednog od pionira konceptualne umjetnosti u svijetu, u Varaždinu su u četvrtak navečer počeli 18. Dani performansa, pod sloganom 'Artistry/Umješnost'

Mesek je rekao kako je prvi put organizator Dana performansa varaždinski Gradski muzej, podsjetivši da je ideja krenula od nekoliko entuzijasta. 'To je Varaždinu potrebno i danas to puno njih ne razumije, ali uspjeli smo performans i suvremenu umjetnost etablirati u ovom gradu. Ove godine smo događaj digli na višu razinu i otvorili smo ga izložbom Brace Dimitrijevića, a prezentiramo i mlade autore iz regije', izjavio je Mesek.

Festival će trajati do 9. lipnja, a organizator je Gradski muzej Varaždin, uz podršku Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

U petak, drugog dana festivala, na varaždinskom Korzu umjetnik Marijan Molnar će, kao hommage Tomu Gotovcu, izvesti performance „Nostalgija – čitanje starih novina“. Nakon toga će se u 21 sat u dvorištu palače Sermage održati projekcija videa Željka Kipkea „We Turn in the Fire, Consumed by Subterraneu”.

U sklopu 18. Dana performansa u petak navečer otvorit će se craft&beer festa 'Biergarten 2', u parku Vatroslava Jagića. Prvog vikenda predstavit će se industrijske pivovare sa svojim posebnim/specijalnim pivima, dok idućeg vikenda od 14. do 16. lipnja stižu male hrvatske craft pivovare, uz nezaobilaznu street food ponudu i glazbeni program.