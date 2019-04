U svibnju nas čeka uzbudljiv kazališni program: ovo su četiri predstave koje ne treba propustiti

Prema najavljenim gostovanjima iz inozemstva – Slovenije, Rusije, Srbije i Bosne i Hercegovine može se reći da bi svibanj u Zagrebu mogao biti kazališno uzbudljiv i zanimljiv grad, jer donosi i klasiku, i suvremene tekstove, a i autorske projekte, a među njima i jedan od najhvaljenijih modernih baleta – 'Derviša i smrt'.

Predstava 'U ime matere' praizvedena je u prosincu prošle godine, a nastala je prema djelu slovenskog pjesnika i dramatičara Ive Svetine i prati sudbine dvadesetak članova obitelji Santini iz Žirovnice, bogatih poljoprivrednika i gostioničara. Njihove živote pratimo od kraja 19. stoljeća pa sve do 1991. godine, dakle, kroz pet različitih država i tri društvena sustava, od raspada Austro-Ugarske monarhije preko Kraljevine Jugoslavije i razdoblja Drugog svjetskog rata do samostalne Slovenije. Drugim riječima, predstava 'U ime matere' pokazuje povijest 20. stoljeća kroz povijest jedne obitelji, koja se u tom dugom razdoblju suočava s mnogim iskušenjima.

Zapravo, riječ je o poludokumentarnoj drami, kako je navela slovenska kritika, jer Svetina u tom komadu pripovijeda o svojoj obitelji, kojima je promijenio prezime ali im je ostavio prava imena. U to vrijeme, potkraj 19. stoljeća, Svetinina obitelj suočila se s velikom tragedijom – Anton, najstariji sin pjesnikovog pradjeda, počinio je samoubojstvo zbog nesretne ljubavi. Samoubojstvo se nakon toga nadvilo nad njegovu obitelj kao neko prokletstvo jer su se za isti korak tijekom stotinu godina života u raznim sredinama, od Trsta i Praga do New Yorka odlučili i neki drugi članovi njegove obitelji. S druge strane, djelo se bavi i ženskim dijelom obitelji – majkama i sestrama, koje su pokušavale 'prizemljiti' svoje sinove i braću, te ih upozoriti na opasnost od nepromišljenih poteza. One su bile te koje su naglašavale važnost hrabrosti i borbenosti u životu, te smatrale da je samoubojstvo kršenje temeljnih moralnih načela i svetosti života.

Prema slovenskim napisima, Buljanova predstava je izazvala razmišljanja o neriješenim pitanjima slovenstva i pozvala gledatelje da porazmisle ne samo o povijesti svojih obitelji nego i prošlosti slovenske nacije, osobito njezinog socijalističkog razdoblja, koje je gotovo izbrisano iz sjećanja.

Buljan je u predstavu uključio i izložbu pod naslovom 'Kapital', koja donosi nova i umjetnički vrijedna djela kolektiva Irwin, proizašlog iz kultnog, avangardnog kolektiva NSK iz osamdesetih godina prošlog stoljeća. Izložba je važan i vizualno dojmljiv scenografski element komada. Zanimljivo je da se u predstavi pojavljuje kao lik i sam pjesnik Ivo Svetina, autor ovog dramskog teksta, a istaknuta je i njegova pjesma Apokalipsa slovenstva, koja je objavljena 1968. godine u studentskim novinama Tribune. Autor je u toj pjesmi prikazao deformacije slovenskog društva na groteskan način, uključujući i glorifikaciju NOB-a, te je zbog toga izazvao negodovanje kulturnog establišmenta. Uz glazbu stalnog Buljanovog suradnika Mitje Vrhovnika Smrekara čuje se i 'Let My Fire' Doorsa.