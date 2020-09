U srcu Zagreba otvorena izložba posvećena potresu, evo tko je dopšao od poznatih

U četvrtak poslijepodne otvorena je izložbu 'Zagreb - grad koji treba našu ljubav', a tema je potres koji je pogodio Zagreb 22. ožujka obilježen fotografijama petnaest Cropixovih autora

Ova zanimljiva izložba će se moći pogledati punih mjesec dana. Uz to na web stranici https://potres.jutarnji.hr/ dostupan je katalog sa sedamdesetak fotografija. Uz fotografije, može se pogledati i film Borisa Orešića o potresu 'Ukradeno proljeće'. Sljedeća tri dana film će biti dostupan na platformama MAXtv i MAXtv To Go, dok se 14. rujna pušta na HM i HT YT kanalu.