U Rijeku stižu 'Histerične mašine', roboti koji oživljavaju u blizini ljudi

U sklopu programa Europske prijestolnice kulture, 13. kolovoza 2020.g. prostor Exporta na riječkoj Delti ugostit će instalaciju 'Histerične mašine' poznatog svjetskog umjetnika-robotičara, Kanađanina Billa Vorna. Interaktivna instalacija obuhvaća 6 robota, koje oživljava prisutnost ljudi u njihovoj neposrednoj blizini i koji se u tim trenucima ponašaju poput živih bića. Instalacija ostaje otvorena do 5.rujna, najavljuju iz Rijeke

Vornova instalacija 'Histerične mašine' dio je njegova istraživačkog programa 'Estetika umjetnog ponašanja'. Instalacija se otvara u četvrtak 13. kolovoza u 19 sati u prizemlju Exporta na Delti i moći će se razgledati svakodnevno između 17 i 21 sat, do 5. rujna.

Instalaciju koja reflektira osnovnu misao programa Dopolavoro Europske prijestolnice kulture, a to su promjene naravi rada pod utjecajem novih tehnologija i razmišljanje o budućnosti rada i tehnologija u vremenu koje dolazi, predstavlja zagrebački KONTEJNER – biro suvremene umjetničke prakse, a provodi se u suradnji s riječkom udrugom Drugo more, pod vodstvom kustoskog tima: Tereza Teklić, Davorka Begović i Ena Hodžić. Program su podržali Ministarstvo kulture RH, Grad Rijeka i Conseil des arts et des lettres du Québec.

Bill Vorn živi i radi u Montrealu. Autor je instalacija i performansa koji uključuju robotiku i kontrolu pokreta, zvuk, svjetlost, video i kibernetske procese. U ambijentima velikih dimenzija koje gradi, strojevi i roboti jedini su glumci na pozornici. Predaje elektroničke umjetnosti na Sveučilištu Concordia (Odsjek za studijske umjetnosti, intermedijski program). Od 1981. do 1983. godine bio je član skupine Rational Youth, jednog od prvih kanadskih glazbenih elektro sastava. Iako je napustio grupu radi visokog školovanja, Vorn i danas stvara elektronsku glazbu kad god za to ima priliku.