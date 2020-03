U Rijeci se odgađaju predstave, izložbe i kino projekcije, a muzeji zatvaraju

Na sastanku u uredu gradonačelnika Rijeke u četvrtak je donesena odluka da se odgađaju sva kulturna događanja u ustanovama Grada Rijeke do 14. travnja, izvijestio je gradonačelnik Vojko Obersnel

To znači da neće biti kazališnih predstava, kino projekcija i drugih predviđenih događanja, a muzejske ustanove će također biti zatvorene u tom razdoblju, izvijestio je. Od gradskih kulturnih ustanova radit će samo Gradska knjižnica Rijeka.

'Odluku smo donijeli s obzirom na razvoj pandemije i na to da je krizni stožer Primorsko-goranske županije zatražio obustave nastave u dječjim vrtićima, školama i fakultetima nastave do 14. travnja', kazao je Obersnel.

Sve programe vezane uz projekt Europske prijestolnice kulture i druge redovne programe ustanova ne odgađamo definitivno, nego za neko bolje vrijeme, jer se nadamo da će se situacija stabilizirati, kazao je. Uz to, naveo je, odgađaju se i sva sportska događanja, odnosno, mogu se održati, ali bez gledatelja. Odluke o održavanju treninga, u koje su uključeni djeca i mladi, prepuštamo klubovima i roditeljima, dodao je gradonačelnik.

Na pitanje koliko će to poremetiti program EPK, Obersnel je rekao da se on, ako se situacija stabilizira do lipnja, neće bitnije poremetiti. Ako ovo potraje dulje od lipnja ili srpnja, morat ćemo od dijela programa odustati definitivno. Razmišljamo o tome da se dio programa odradi u prvoj polovici 2021. godine, bude li potrebno.